За победу в конкурсе «Народный участковый-2026» Валерий Минлекаев получили ключи от новенького УАЗ «Патриот». Фото: МВД России.

17 ноября, в День участковых уполномоченных, были подведены итоги ежегодного совместного конкурса МВД России и «Комсомольской правды» «Народный участковый-2026». В этом году впервые в истории победителем стал уроженец Башкирии. Майор полиции Валерий Минлекаев из Калтасинского района республики обошел конкурсантов из 83 регионов и стал самым народным участковым страны!

Победителю вручили ведомственную медаль «За доблесть в службе», нагрудный знак, памятную статуэтку и ключи от новенького УАЗ «Патриот». Второе место во Всероссийском конкурсе «Народный участковый-2026» занял капитан полиции Александр Резанов из Вологодской области, третье – старший лейтенант Ирек Ситдиков из Татарстана. В церемонии награждения в формате видеоконференции принял участие Министр МВД России, генерал полиции Владимир Колокольцев.

«Самое главное – это эмоциональный настрой»

После церемонии награждения мы поговорили с Валерием Минлекаевым и поздравили его с этим достижением. В разговоре с «КП-Уфа» «Народный участковый» России поделился впечатлениями от финальных испытаний и эмоциями от победы.

- В финальных испытаниях сложностей, как таковых, у меня не возникло. Самое главное – это эмоциональный настрой. Он и помог мне проявить себя, показать такой результат, - говорит майор полиции Валерий Минлекаев.

Майор полиции Валерий Минлекаев получил также памятную статуэтку с изображением участкового уполномоченного. Фото: МВД России.

Напомним, в этом году финалисты конкурса «Народный участковый-2026» на заключительном этапе соревновались в профессиональном мастерстве. Три дня подряд на базе Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России лучшие участковые со всей страны сдавали нормативы по физической и огневой подготовке, решали задачи на знание законодательства, моделировали реальные ситуации из практики участковых.

«Вся семья очень гордится моей победой!»

Как признался Валерий Минлекаев, ехал на финал он с настроем на победу. Но все равно был приятно удивлен, когда огласили результаты.

- Честно говоря, не ожидал этого. Конечно же, очень обрадовался. Сразу же позвонил домой, рассказал супруге и детям. Родителям тоже сообщил. Вся семья очень гордится моей победой! Поздравляют меня и коллеги, и односельчане, пишут в сообщениях много приятных слов, - поделился «Народный участковый-2026» с «КП-Уфа».

Майор полиции Валерий Минлекаев родился и вырос в райцентре Калтасинского района Башкирии. На службу в МВД он поступил в 2007 году и прошел путь от водителя до старшего участкового уполномоченного. Прежде чем показать лучший результат в финале Всероссийского конкурса, Валерий Минлекаев одержал победу на районном и республиканском уровнях.

Победителей и призеров Всероссийского конкурса «Народный участковый-2026» объявили в День участковых уполномоченных. Фото: МВД России.

Как ранее признавался участковый в разговоре с «КП-Уфа», главными его болельщиками стали любимая супруга и двое сыновей: старшему 15, младшему 11 лет.

- Семья у меня всегда позитивно относится к тому, где я участвую, всегда поддерживает меня. Супруга всегда главная опора, она и сама у меня спортсменка, как я, - говорил Валерий Минликаев.

Редакция «КП-Уфа» поздравляет с заслуженной победой «Народного участкового» России Валерия Минлекаева!

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