Майор Валерий Минликаев представит Башкирию на Всероссийском этапе конкурса «Народный участковый»

Майор Валерий Минликаев служит в Отделе МВД по Калтасинскому району Башкирии. Фото: МВД по РБ

Совсем скоро в Москве стартует финальный этап совместного конкурса МВД России и «Комсомольской правды» «Народный участковый-2026». Башкирию представит победитель регионального этапа майор Валерий Минликаев. В разговоре с «КП-Уфа» он поделился своими ожиданиями от участия в финале и пообещал землякам с честью представить родную республику.

С ВНИМАНИЕМ К ДЕТАЛЯМ

Майор Валерий Минликаев служит в Отделе МВД по Калтасинскому району Башкирии почти 20 лет. На службу он пришел в 2007 году в звании младшего сержанта. Теперь же по долгу службы старший участковый уполномоченный знает едва ли не каждого жителя родных Калтасов. И время от времени работает как страж порядка, и как примиритель поссорившихся родственников, и как детектив.

В качестве одного из самых запоминающихся за все годы службы случаев, «Народный участковый» Башкирии, вспоминает предотвращение мошенничества. Было это совсем недавно.

- Сосед как-то-то странно, взволнованно разговаривает на улице по телефону, а я подъезжаю домой на обед. Я начал думать, что могло у него случиться? И по разговору понял, что его ведут мошенники. Я говорю: «Отключай». Они ему уже там что-то наобещали, он собирался куда-то ехать. Я говорю: «Давай быстрее поехали в МФЦ». Он очень благодарен мне. Говорит, если бы не ты, я точно бы потерялся и все перевел, - вспоминает Валерий Минликаев.

Вот так авторитет участкового перевесил все угрозы неизвестных и спас человека, едва не ставшего жертвой мошенничества.

Валерий Минликаев вместе с супругой и сыновьями стараются не пропускать семейные спортивные соревнования. Фото: МВД по РБ

А пару лет назад Валерий Геннадьевич, по горячим следам вычислил преступников, и помогла ему в этом внимательность к самым незначительным деталям.

- В соседней деревне вскрыли магазин и продукты вынесли. Мы опрашивали местных жителей и зашли в дом, где комнату снимал молодой человек. Там на подоконнике я и увидел фантик. По сути, мусор. Но чутье подсказало, я присмотрелся, развернул. Понял, что нужно дальше искать, осмотрели погреб и нашли краденое. Так и получается, что помог простой клочок. Возможно, менее опытный сотрудник не обратил бы даже на это внимание, - говорит Валерий Минликаев.

ОЖИДАНИЯ ОТ КОНКУРСА

От предстоящего участия в финальном этапе конкурса «Народный участковый» майор Минликаев ожидает честной спортивной борьбы и рассчитывает только на победу.

- Я вообще настроен на победу. Семья у меня всегда позитивно относится к тому, где я участвую, всегда поддерживает меня. Супруга всегда позитивно относится, она и сама у меня спортсменка, как я, - говорит Валерий Минликаев.

Валерий Минликаев представит Башкирию на финальном этапе конкурса «Народный участковый-2026». Фото: МВД РБ

Совсем скоро в Москве Валерий Минликаев будет соревноваться в теории, физподготовке и стрельбе из табельного оружия с лучшими коллегами со всей страны.

Итоги конкурса «Народный участковый» будут подведены через месяц: имя победителя традиционно оглашается на торжественной церемонии в День сотрудника органов внутренних дел, 10 ноября. Победителю вручат призы — переходящую бронзовую статуэтку, нагрудный знак победителя и автомобиль УАЗ «Патриот».

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