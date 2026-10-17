Два года за гибель 16-летней девочки: суд вынес приговор подростку, погубившему сверстницу

Погибшая Диана и погубивший её подросток. Фото предоставлены «КП-Уфа»

Летом 2025 года оборвалась жизнь 16-летней Дианы из Башкирии. Девочку, которая направлялась из дома в магазин, на машине сбил сверстник Артур [имя несовершеннолетнего изменено], которого до этого уже неоднократно ловили за рулём. Пострадавшую пытались спасти, но безуспешно: она скончалась через считанные часы. На днях погубившему её подростку вынесли приговор. Потерпевшая сторона в лице матери погибшей оказалась недовольна решением суда, но обжаловать его уже не хочет. «КП-Уфа» вспоминает подробности трагедии и рассказывает, чем всё закончилось.

ПРЕДЫСТОРИЯ

Всё случилось под вечер 7 июня в одном из сел Абзелиловского района. Диана ехала из дома в магазин на самокате, когда её на скорости сбила черная «Лада Приора». Мать девочки была неподалеку и услышала резкий лязг. Регина побежала на звук и увидела дочь на асфальте – на девочке не было живого места. На улице уже собралась куча очевидцев, которые рассказали, что Диану после удара отбросило на 10 метров, а машина просто уехала с места ДТП.

Фото с места происшествия: ГАИ РБ

– Я кричала: «Пожалуйста, пожалуйста, вызовите скорую!». Дочка дышала, была в сознании, мы её за голову держали, слезы у неё шли... Думали на машине отвезти, но сказали не трогать в таком тяжелом состоянии, – вспоминает мама. – Стали ждать скорую помощь. Она приехала где-то через 40 минут.

Пока Диана истекала кровью, сбившая её «Приора» заехала в лес на окраине села. За рулем был 16-летний Артур, а в салоне двое его приятелей. Загнав машину в рощу и отряхнувшись от осколков лобового стекла, он снял побитый автомобиль на видео и опубликовал запись в своем телеграм-канале. Спустя некоторое время Артур вернулся на место происшествия, но уже вместе с родителями, чтобы объясниться с правоохранительными органами.

Артур [имя изменено] пригнал машину в лес. Фото: СК РБ

Искалеченную Диану вместе с мамой тем временем привезли в ближайшую больницу в Магнитогорске. Уже впавшую в кому девочку забрали в реанимацию, провели операцию и подключили к ИВЛ. Врачи сразу сказали Регине, что шансы выжить после таких травм – минимальны. В полночь Дианы не стало.

После гибели девочки было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД со смертельным исходом и оставлении места аварии. Артура отправили под домашний арест.

К тому моменту подросток только выпустился из девятого класса. Несмотря на столь юный возраст, он уже привлекал внимание полиции, причем дважды из-за вождения без прав. После второго раза Артура поставили на профилактический учет в отделе по делам несовершеннолетних. Но это едва ли его вразумило – парень спокойно рассекал на своей «Приоре» по селу и хвастался снимками авто в своих соцсетях.

Парень принес извинения на суде, но мать погибшей Дианы их не приняла. Фото предоставлено «КП-Уфа»

СУД

Следствие длилось практически год. За всё это время жившие по соседству Артур и его родители так и не связались с мамой погибшей Дианы. Даже чтобы просто попросить прощения.

– Когда сталкиваемся на улице, просто молча проходим мимо друг друга. Они винят мою дочку в случившемся, – рассказывала нам Регина.

Сам парень, по её словам, спокойно разгуливал по селу в браслете. Местные жители также говорили ей, что видели его за рулем уже другой машины.

– Как будто муравья задавил и ходил спокойно радостный со своими дружками, – сокрушалась мама погибшей.

Однако позже, уже на суде, надзорные органы скажут, что никаких нарушений домашнего ареста не было.

Диана погибла через несколько часов после страшного ДТП

Дело на рассмотрение передали в августе уже текущего года. Регина ходила на каждое заседание. Она сказала, что защита Артура пыталась часть вины возложить на Диану. Якобы самокат, на котором её сбили, был такой мощный, что для него требовались права.

– А родители Артура с высоко поднятой головой приходили на заседания. Меня как будто не замечали. Ни «простите», ни «извините», – вспоминает Регина.

Сам Артур, к слову, принес извинения дважды: на последнем и предпоследнем заседаниях.

– Повернулся, сказал: «Я не хотел, чтобы так вышло». Видимо, адвокат предложил извиниться. Потому что ни он, ни его родители вину не признали. Понимаете, да? Извиняется, а вину не признает. Адвокат от моего имени сказал, что мы эти извинения не принимаем, – говорит мама Дианы.

Подростка приговорили к двум годам воспитательной колонии. Фото: соцсети

Суд вынес Артуру приговор 15 октября. Ему назначили всего два года воспитательной колонии (прокурор просил три) и обязанность выплатить моральную компенсацию Регине, 500 тысяч рублей. Женщина признается, что такое наказание считает недостаточно жестким.

– Там и домашний арест еще учли. Хотелось бы побольше срок, строгий режим там. Но понятно, что он же еще несовершеннолетний. Его родители после приговора прямо засуетились, не ожидали. Мать аж в лице поменялась – видимо, надеялись, что не посадят, – поделилась Регина.

Будут ли родители Артура подавать апелляцию, она не знает, но сама опротестовывать решение суда не хочет: боится, что в этом случае вышестоящая инстанция и вовсе может смягчить наказание.

Сейчас Регина уже примирилась с горем. Всё это время её поддерживали подруги и родная сестра. Женщина старается жить дальше – благо, есть для кого: в этом году её младший сын пошел в первый класс.

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