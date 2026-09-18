Самым народным участковым Башкирии стал майор Валерий Минликаев

Майор Валерий Минликаев служит старшим участковым уполномоченным Отдела МВД по Калтасинскому району республики. Фото: МВД по РБ

В Башкирии подвели итоги регионального этапа конкурса МВД «Народный участковый 2026». Его победителем стал старший участковый уполномоченный Отдела МВД по Калтасинскому району республики, майор Валерий Минликаев. Он представит регион на федеральном этапе конкурса.

Валерий Минликаев родом из Калтасов, на службу в органы внутренних дел поступил летом 2007 года. Карьеру в МВД России начинал в должности младшего сержанта патрульно-постовой службы. В сентябре 2014 года его назначили на должность участкового уполномоченного.

- Как сейчас помню, на службу пришел водителем, начинал с погон младшего сержанта. И вот потихоньку, как говорится, до майора дослужился. С низов начинал и еще в дальнейшем планирую служить. С юности хотел или в спасатели пойти или в МВД. Вот, получилось так, значит, - говорит Валерий Минликаев.

В этом году майор Минликаев стал старшим участковым уполномоченным и решил принять участие в совместном конкурсе МВД России и «Комсомольской правды». По итогам первых двух этапов он завоевал звание «Народного участкового» Башкирии. Как он признается в разговоре с «КП-Уфа», на этом достижении останавливаться не собирается. К финальному этапу, который пройдет в Москве, он относится со всей серьезностью. И, пользуясь случаем, благодарит за поддержку свою семью.

- Я вообще настроен на победу. Поэтому и тренировки у меня не прекращаются: уже пару месяцев как начал тренироваться по всем дисциплинам. И по физической подготовке, и по теории, по стрельбе и так далее. Семья у меня всегда позитивно относится к тому, где я участвую, всегда поддерживает меня. Супруга всегда позитивно относится, она и сама у меня спортсменка, как я, - говорит Валерий Минликаев.

На службу в органы внутренних дел Валерий Минликаев пришел в 2007 году. Фото: МВД по РБ

Вместе супруги Минликаевы воспитывают двоих сыновей – старшему 15, младшему 11 лет. Мальчишки, как и папа с мамой, занимаются спортом: зимой лыжи, летом – легкая атлетика. Их спортивная семья периодически участвует в семейных забегах и любительских соревнованиях.

Всего на вверенном «Народному участковому Башкирии» участке проживает порядка 3,5 тысяч человек в семи населенных пунктах Калтасинского района. Благодаря поддержке сельчан, с которыми Валерий Минликаев практически круглосуточно на связи, он и стал победителем первых двух этапов конкурса. Чтобы достойно представить наш регион на федеральном этапе ему очень пригодится поддержка всех земляков родной республики.

Финальный этап конкурса «Народный участковый-2026» пройдет с 26 по 29 октября на базе Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России. Награждение победителя и призеров конкурса состоится в День образования службы участковых уполномоченных полиции в системе МВД России, который отмечается 17 ноября.

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