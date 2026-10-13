Где пройти медосмотр в Уфе: виды, документы, куда обратиться

Фото сгенерировано нейросетью

Рано или поздно с медосмотром сталкивается почти каждый: при трудоустройстве, для получения или замены водительского удостоверения, для занятий спортом или выезда за границу. Разница между этими видами медосмотров — в перечне врачей, обследований и в том, какой документ окажется у вас на руках. Разберёмся, какие бывают медосмотры и куда в Уфе можно обратиться, чтобы их пройти.

Зачем нужен медосмотр и кому

Медицинский осмотр (медосмотр или профосмотр) – это комплекс осмотров врачей-специалистов, лабораторных и инструментальных исследований, по итогам которого выдается заключение: годен ли человек к определенной работе, учебе или деятельности, нет ли у него противопоказаний. Он может требоваться:

- при устройстве на работу (предварительный медосмотр) и в дальнейшем – периодический для работающих граждан, с возможностью оформления личной медицинской книжки для декретированных групп населения;

- для госслужащих, для работников с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- для отдыхающих – санаторно-курортная карта и выезда за границу;

- водителям авто, мото, водного транспорта и спецтехники – для получения или замены прав;

- для обучающихся – в новом формате СЭМД 196;

- для допуска к работе на судне – поступающим на работу, работающим, поступающим на обучение в качестве лоцмана (морского лоцмана);

- для справок в бассейн, спортивную секцию, участия в соревнованиях.

Фото сгенерировано нейросетью

Виды медосмотров: в чем разница

Обязательный медицинский осмотр (предварительный, периодический и внеочередной)

Проводится при приеме на работу и затем регулярно – состав врачей и обследований утвержден приказом Минздрава № 29н от 28.01.2021 г. и зависит от условий труда. Итог – медицинское заключение, которое передается работнику и работодателю.

Работникам пищевой отрасли, сферы услуг и учреждений для детей оформляется личная медицинская книжка. Оформление включает анализы, осмотры специалистов и гигиеническое обучение.

Медосмотр для водителей и судоводителей

Для получения или замены водительского удостоверения нужна медицинская справка. Её оформляют водителям авто- и мототранспорта, трактористам, машинистам и водителям самоходных машин, а также для управления маломерными судами (ГИМС). Какие врачи понадобятся (в том числе нарколог и психиатр) и какие обследования пройти, зависит от категории прав и вида техники.

Медосмотр для допуска к работе на судне

Медосмотр выявляет противопоказания к работе на морских судах и судах смешанного плавания. Его проходят моряки, устраивающиеся или работающие на судах под флагом РФ или иностранным флагом, лоцманы, а также поступающие на обучение морским специальностям.

Документ для обучения (колледж, университет, ординатура и т.д.) (СЭМД 196)

Универсальная справка о состоянии здоровья, которую часто требуют вузы, колледжи.

Справки для занятий спортом (бассейна, участия в соревнованиях, сдачи норм ГТО)

Как правило, более короткий и точный набор обследований под конкретную цель.

Справки для госслужбы и допуска к гостайне

Медосмотр для поступающих на государственную или муниципальную службу и тем, кто ее проходит. Для работы со сведениями, составляющими государственную тайну, выдается справка об отсутствии медицинских противопоказаний, для нее обязательны осмотры психиатра и нарколога.

Для отдыха и лечения в санаториях

Для поездки на лечение в санаторий оформляется санаторно-курортная карта. Перед выездом за границу выдается медицинская справка о состоянии здоровья.

Точный список врачей и анализов в каждом случае лучше уточнять заранее – он зависит от вида справки, категории и иногда от возраста.

Фото сгенерировано нейросетью

На что смотреть при выборе клиники для медосмотра в Уфе

Чтобы не тратить время и не переплачивать, стоит заранее оценить несколько параметров:

— Наличие лицензии на медицинскую деятельность и на конкретные виды осмотров (врачи психиатр-нарколог и психиатр). Прием осуществляют по месту регистрации пациента и только в муниципальных и государственных медицинских организациях).

— Перечень врачей и наличие оборудования для обследования «в одном месте» — так не придётся ездить по разным адресам.

— Скорость оформления: есть ли возможность пройти медосмотр за один визит и в тот же день получить документ.

— Стоимость справки и входят ли в эту цену анализ крови, ЭКГ и флюорография или они оплачиваются отдельно.

— Расположение и график работы, включая выходные, что особенно важно, если осмотр нужно пройти срочно.

Где пройти медосмотр в Уфе

В городе работает несколько десятков медицинских центров с лицензией на проведение медосмотров. Ниже – несколько из тех, куда можно обратиться.

А-Клиник — сеть медицинских центров с несколькими филиалами в Уфе. Проводит все виды профосмотров, медосмотров для физических лиц и организации, оформляет справки для ГИБДД, для Ростехнадзора, ГИМС, медицинские книжки, справки в бассейн и многие другие справки. Прием нарколога и психиатра осуществляется по тем же адресам.

Перечень оформляемых медицинских справок и виды медосмотров могут отличаться в зависимости от филиала. Уточняйте, какие именно виды справок оформляются в выбранном филиале.

МЕГИ — многопрофильная сеть клиник в Уфе с собственной лабораторией. Проводит медосмотры при трудоустройстве, для водительских прав, для детского сада и школы.

Медси-ПроМедицина — сеть медицинских центров с несколькими адресами в Уфе. Проводит профосмотры для трудоустройства и для получения водительского удостоверения только в одном филиале; для отдельных справок дополнительно может потребоваться флюорография или заключения нарколога и психиатра по месту жительства.

Инспектрум Клиник — поликлиника медосмотров, а также сеть здравпунктов при предприятиях. Проводит предварительные и периодические медосмотры, предрейсовые и послерейсовые осмотры, ВЛЭК, оформляет медкнижки и справки для водителей. Работает с физическими и юридическими лицами, есть выездной формат для организаций.

Актуальные цены, точный список врачей для конкретного вида справки и наличие свободной записи лучше уточнять непосредственно на сайте или по телефону выбранной клиники — состав обследований периодически меняется вместе с нормативными требованиями.

Фото сгенерировано нейросетью

Сколько времени занимает прохождение медкомиссии

Стоимость зависит от вида медосмотра, набора обследований и от того, работаете вы напрямую с клиникой или через работодателя (по договору на корпоративные медосмотры). Ориентировочно:

- Справка для ГИБДД № 003-В/у. Включает осмотр врачей, для некоторых видов категории – ЭЭГ. Срок оформления 1 день.

- Справка о допуске к занятиям спортом, участию в соревнованиях и сдаче нормативов ГТО. Включает осмотр врачей, лабораторные и инструментальные исследования. Срок оформления 2-3 дня.

- Справка № 071/у для водителей тракторов, машинистов, погрузчиков и самоходных машин. Включает осмотр врачей, инструментальное исследование ЭЭГ. Срок оформления 1 день.

- Справка для управления маломерным судном (ГИМС) № 001-СВ/у. Включает осмотр врачей, инструментальное исследование ЭЭГ. Срок оформления 1 день.

- Справка № 082/у для выезда за границу. Включает осмотр врачей, лабораторные и инструментальные исследования. Срок оформления 2-3 дня.

- Медосмотр при трудоустройстве по приказу МЗ РФ № 29н и личная медицинская книжка. Включает набор врачей и анализов в зависимости от пункта вредности в соответствии с приказом № 29н. Срок оформления 1-4 дня (в зависимости от готовности анализов).

- Справка для обучения в университете и колледже (СЭМД 196). Включает базовый набор врачей и анализов. Срок оформления 1-2 дня.

- Справка для санатория № 072/у. Включает осмотр врачей, лабораторные и инструментальные исследования. Срок оформления 1-2 дня.

- Справка для госслужбы № 001- ГС/у. Включает осмотр врачей, лабораторные и инструментальные исследования. Срок оформления 1-2 дня.

- Справка для допуска к гостайне по приказу МЗ РФ № 989н. Включает осмотр врачей, лабораторные и инструментальные исследования. Срок оформления 1-2 дня.

- Медосмотр для работы на судне МЗ РФ № 714н. Включает осмотр врачей, лабораторные и инструментальные исследования. Срок оформления 3-7 дней.

Точные цифры уточняйте в выбранной клинике, они зависят от конкретного перечня обследований.

Частые вопросы

Сколько действует медицинская справка?

- Срок действия зависит от вида справки: профосмотр для работы - обычно год или два, для водительского удостоверения — 1 год, для спорта (ГТО, марафоны) — 1 год, для работы на судне - 1 год, справка для допуска к гостайне - 1 год, справка для обучения в университете или колледже - в течение 6 месяцев, справка для санатория - на усмотрение санаторно-курортной организации, справка для выезда за границу - 6 месяцев.

Что взять с собой на медосмотр?

- Паспорт, СНИЛС, направление от работодателя (если есть), результаты предыдущих обследований. Конкретный список стоит уточнить в клинике заранее.

Можно ли пройти медосмотр за один день?

- Да, если клиника оказывает все услуги по осмотру врачей и обследованиям в одном месте — тогда осмотр и оформление документа занимают один визит.

Всегда ли требуется заключения нарколога и психиатра при прохождение медицинского осмотра?

- Не всегда. Для некоторых справок эти заключения выдаются только по месту жительства, это стоит уточнить заранее.

Медосмотр – процедура, которую проще пройти без стресса, если заранее понимать, какой вид справки нужен и какие врачи в него входят. В Уфе работает достаточно клиник с разным набором услуг, ценами и графиком. Сравните несколько вариантов по адресу, стоимости и составу обследований и выберите тот, что подходит именно под вашу задачу.