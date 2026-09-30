«Я хотела дать людям шанс выйти на сцену»: как медиаменеджер Елена Романова создала в Уфе театр предпринимателей

Елена Романова

Когда-то Елена Романова сама мечтала стать актрисой. Она любила классику, атмосферу театра, запах кулис и то особое волнение, которое возникает за несколько минут до выхода на сцену. Но после школы выбрала совсем другой путь — получила профессию переводчика, а затем построила карьеру в медиа.

В Уфе Елена издавала известные глянцевые журналы «Собака.ru» и «Я Покупаю», а с 2019 года возглавляет «Комсомольскую правду» в Уфе.

Казалось бы, детская мечта о театре могла так и остаться мечтой. Но спустя годы Елена заметила неожиданную вещь: многие успешные люди вокруг нее признавались, что когда-то тоже хотели попробовать себя на сцене.

— В какой-то момент я поняла, что вокруг меня очень много успешных, ярких и самодостаточных людей, которые в глубине души мечтают о сцене. У каждого плотный график, ответственность, семья, бизнес или служба. Но желание сыграть роль, прочувствовать эмоции, выйти под свет софитов живет в них всегда, — рассказывает Елена.

Так в 2019 году появился любительский театр «ТЕР».

Днем — совещание, вечером — репетиция

Концепция оказалась одновременно простой и необычной: дать взрослым состоявшимся людям возможность заниматься театром всерьез.

Не корпоративный капустник и не разовый выход на сцену, а настоящий театральный процесс — кастинг, несколько месяцев подготовки, занятия актерским мастерством, работа над речью, дикцией, дыханием и сценическим движением, регулярные репетиции с профессиональным режиссером и, наконец, премьера на большой сцене.

На сцену «ТЕР» выходят люди, которых уфимцы привыкли видеть совсем в других ролях.

Среди участников проекта — председатель городского Совета Уфы Марат Васимов, депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Тимур Гильмияров, основатель сети цветочных магазинов «МосРозаОпт» Лилия Манихова, основатель сети Gigas и завода отопительного оборудования Krats Ринат Хабутдинов и десятки других предпринимателей и руководителей.

— У нас играют не профессиональные актеры, а люди, которые обычно находятся по другую сторону сцены — политики, предприниматели, врачи, педагоги. Это люди, привыкшие к публичности, но не в театральном контексте, — объясняет Елена.

И статус за дверями репетиционного зала уже не слишком помогает. На сцене совершенно неважно, сколько у тебя сотрудников и насколько хорошо ты умеешь проводить переговоры. Нужно услышать партнера, запомнить текст, выполнить режиссерскую задачу и убедить зрителя, что перед ним уже не предприниматель или депутат, а персонаж Гоголя, Островского или Шекспира.

Создала театр — и сама вышла на сцену

Елена Романова не осталась только продюсером своего проекта.

В первом спектакле «ТЕР» — гоголевском «Ревизоре» — она сыграла дочь городничего. Позже выходила на сцену в эпизодических ролях в «Женитьбе» Гоголя и «На всякого мудреца» Островского.

Именно после первой премьеры, вспоминает Елена, пришло ощущение, что эксперимент превратился во что-то большее.

— Я стояла на сцене вместе с участниками, смотрела на аплодирующих зрителей и поняла, что все — театр «ТЕР» стал больше, чем моя идея. Это был уже общий проект, в который каждый вложил часть души.

Первый «Ревизор» сыграли в 2019 году на большой сцене Башкирского государственного театра оперы и балета. В спектакле участвовали 16 человек, а в зале было 570 зрителей. Затем последовали «Женитьба», «На всякого мудреца», чеховские водевили, «Удачная авантюра», «Итальянские истории», «Дети с ключами на шее», «Много шума из ничего», «Шекспир. Сплетни» и другие постановки.

В 2022 году проект стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив. При его поддержке театр поставил спектакль по водевилям Чехова «Медведь», «Предложение» и «Юбилей».

«Один раз попробовал» не получилось

Возможно, один из самых интересных результатов проекта обнаружился не в зрительном зале, а внутри самой труппы. Люди стали возвращаться.

Рустем Мукаев участвовал уже в восьми постановках «ТЕР», Константин Куликов — в семи, Павел Краснов и Олег Гималетдинов — в пяти, Александр Кувшинов и Лилия Цицилина — в четырех. Многие участники не остановились на одном спектакле.

Для любительского проекта это важный показатель: театр оказался для участников не разовым приключением в духе «однажды сыграл на сцене и поставил галочку». Вокруг него постепенно сформировалось сообщество.

За семь лет в постановках «ТЕР» приняли участие более 80 предпринимателей. Одни приходят впервые, другие возвращаются из спектакля в спектакль. Их объединяет уже не только профессиональная и деловая жизнь Уфы, но и опыт нескольких месяцев совместной работы над постановкой.

Именно поэтому сама Романова определяет миссию «ТЕР» предельно просто: «Делать театр доступным, объединять людей разных профессий и при этом приносить пользу обществу».

Из Уфы — в Пермь вслед за одной актрисой

Интересно, что и первая попытка перенести проект в другой регион началась не со стратегии масштабирования и не с бизнес-плана. Все решил человек.

Одна из участниц «ТЕР», неоднократно выходившая на сцену проекта, переехала в Пермь. Театр остался в ее жизни настолько важным опытом, что она предложила Елене Романовой попробовать сделать подобную постановку уже в новом городе.

В 2024 году идея воплотилась: в Перми собрали местных предпринимателей и поставили благотворительный спектакль по чеховским водевилям «Медведь», «Предложение» и «Юбилей».

Получился любопытный эксперимент внутри эксперимента: модель, появившаяся в кругу уфимских предпринимателей, оказалась способна работать в другом городе и с совершенно новой командой.

Когда аплодисменты превращаются в помощь

Но есть у «ТЕР» еще одна принципиальная особенность. Каждая постановка — не только культурный проект. Часть прибыли от продажи билетов направляется на благотворительность. Театр помогает Серафимовскому детскому дому — передает средства, приобретает подарки и необходимое оборудование.

Одна из таких историй особенно запомнилась Елене.

— После одного из спектаклей мы купили подарки для Серафимовского детского дома. И когда дети приехали в театр, их глаза сияли. Эти мгновения навсегда остаются в памяти, — вспоминает она.

Для Елены Романовой творчество, сообщество и благотворительность вообще сложно разделить на самостоятельные направления.

— Для меня театр — это одновременно и творчество, и способ объединить людей, и инструмент для благотворительности. Это место, где каждый может раскрыться, где участники становятся командой, а результат приносит радость не только нам и зрителям, но и тем, кому мы можем помочь.

Так возникает своеобразная цепочка: предприниматели вкладывают время и силы в создание спектакля, зрители приходят на премьеру, а часть результата этой работы превращается в конкретную помощь детям.

Пять тысяч зрителей и полмиллиона информационного охвата

За семь лет спектакли «ТЕР» увидели около пяти тысяч зрителей. Но аудитория проекта давно не ограничивается театральным залом.

О премьерах рассказывают РБК Уфа, «Комсомольская правда» Уфа, Башинформ, телеканал БСТ, телеканал «Вся Уфа». Анонсы звучат на «Русском Радио», «Новом Радио» и «Радио Манхэттен».

Большую роль играют и сами актеры. У каждого предпринимателя есть собственный круг общения и аудитория в социальных сетях. Участники рассказывают о репетициях, показывают закулисье, анонсируют премьеру и приглашают зрителей.

Совокупный онлайн- и медиаохват проекта организаторы оценивают более чем в 500 тысяч человек.

И, возможно, именно здесь пригодился второй профессиональный мир Елены Романовой — журналистика.

— Журналистика учит понимать аудиторию, а в театре это критически важно, — говорит она.

Следующая остановка — снова большая сцена

Сейчас у «ТЕР» новый этап.

2 ноября 2026 года на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета состоится премьера спектакля «И смех и грех!» — следующей большой постановки театра.

И снова за несколько месяцев до премьеры взрослые занятые люди меняют привычный график: после работы едут не домой, а на репетицию, учат текст и постепенно перестают быть предпринимателями, руководителями и публичными персонами. Хотя бы на один вечер.

Когда Елену Романову спрашивают, каким она представляет «ТЕР» через несколько лет, ответ уже выходит далеко за пределы одной уфимской сцены: больше репертуара, гастроли, новые города, фестивали. Но суть проекта за семь лет практически не изменилась.

Когда-то сама Романова мечтала стать актрисой, но жизнь повела ее по другому профессиональному пути. Спустя годы она все-таки вышла на сцену.

А потом создала театр, чтобы такой шанс появился еще у десятков людей.

И, судя по тем, кто возвращается сюда в третий, пятый и восьмой раз, одной исполненной мечтой дело не заканчивается.