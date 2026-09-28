«Это абсолютная ложь»: Хабиров прокомментировал публикации с обвинениями в выводе крупной суммы за границу через «Башкиравтодор»

Глава Башкирии прокомментировал публикации в соцсетях в прямом эфире на оперативном совещании в правительстве республики Фото: Иван МАКЕЕВ.

На оперативном совещании в правительстве Башкирии 28 сентября глава региона Радий Хабиров прокомментировал скандальные публикации, появившиеся на прошлой неделе в соцсетях. В ряде телеграм-каналов утверждалось, что по его решению через счет «Башкиравтодора» за границу было выведено более 260 млн рублей.

«ЗНАЛ ОБ ЭТОМ ЕЩЕ ГОД НАЗАД»

Как пояснил Хабиров, информация, распространяемая неизвестными людьми, не соответствует действительности. А телеграм-каналы, где они появились, он назвал «сливными бачками».

- Эта ситуация довольно оживленно обсуждается в соцсетях. Кто-то обрадовался этому, кто-то нет, кто-то поверил, а кто-то – нет. Мои коллеги из управления внутренней политики (администрации президента России – Ред.) обратили на это внимание. Сказали, что это обсуждение, что «Хабиров перегонял деньги» - оно действительно людей волнует. Поэтому я попытаюсь ответить на это, хотя никогда раньше не отвечал, потому что замучаешься отвечать на домыслы. Я вам сразу хочу сказать: это домыслы и абсолютная ложь, - заявил глава Башкирии.

Радий Хабиров зачитал часть той самой публикации, где говорится о его роли в выводе через «Башкиравтодор» на счета в Австрии более 260 млн рублей. Он указал на то, что анонимные авторы ссылаются на некий отчет Налоговой службы и приводят снимки с подтверждением перевода в зарубежный банк. После проверки выяснилось, что документов или записей подобного содержания не существует. А значит, авторы «компромата» сочинили их.

- Хочу сказать, что эта история появилась значительно раньше. Я об этом узнал еще год назад. Тогда уже полоскали эту историю, но в СМИ она не появилась. Видимо, тогда это кому-то не было нужно, не знаю. Поскольку там упоминаются результаты налоговой проверки «Башкиравтодора», я обратился в наше управление Федеральной налоговой службы. Мне пришел ответ, что факт перевода иностранные банки не подтвердился. В публикации утверждается, что я перечислял деньги на имя Светланы Грандволь (моей дочери) и «бывшей жене Ларисе Грандволь». Но Лариса Грандволь – это моя внучка. Нужно быть очень невнимательным человеком, чтобы так написать, - заявил Хабиров.

После этого глава Башкирии заявил, что с помощью данной публикации, некие люди совершают «попытку очернения и клеветы» его как должностного лица.

- Кому это выгодно, и зачем это делается? С уверенностью скажу, что это попытка дискредитации меня. Но не Радия Хабирова, а главы республики Башкортостан. Зачем? Чтобы глава республики потерял свою должность, и, наверное, поискать нового главу, - говорит Хабиров.

КОМУ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫГОДНО?

По версии Хабирова, за распространением порочащих его сведений стоят люди, связанные с экс-мэром Уфы Ратмиром Мавлиевым и председателем Верховного суда Башкирии Раилем Шайдуллиным. Он зачитал отрывок из показаний бывшего адвоката Мавлиева Марата Самойлова, который является подозреваемым по уголовному делу о вмешательстве в деятельность прокурора и следователя. По словам Хабирова, из них подтверждается, что вся распространяемая информация была опубликована по их заказу.

В прямом эфире глава Башкирии также объяснил, почему решил публично ответить на публикации, распространяемые в соцсетях. На данный момент он написал уже второе заявление в Следственный комитет: на этот раз с требованием привлечь к ответственности виновных за клевету. Ранее ведомством было возбуждено уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни руководителя региона.

- В республике действовала и продолжает действовать организованная преступная группа, цель которой дискредитация и нанесение ущерба главе республики Башкортостан. По сути, это разжигание ненависти к главе республики. Вот мы и имеем дело с такой группой недоумков, - заявил Хабиров.

В завершении, глава региона извинился перед жителями за то, что ему пришлось обсуждать эту историю прямо на оперативном совещании. Хабиров выразил надежду, что в ситуации с этими публикациями разберутся в Следственном комитете.

КСТАТИ

В распоряжении «КП-Уфа» оказался ответ на запрос от главы региона в УФНС по Башкирии, где опровергается информация о выводе средств. В документе за подписью руководителя регионального управления говорится: «Акт выездной налоговой проверки ОАО «Башкиравтодор» содержит недостоверные сведения, касающиеся перечисления в иностранные банки сотрудником предприятия в сумме 263 млн рублей».

В полной версии этого документа имеются ссылки, опровергающие это утверждение также после проверок со стороны Росфинмониторинга и Сбербанка.

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