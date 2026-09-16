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НовостиОбщество16 сентября 2026 11:56

Адвоката экс-мэра Уфы задержали: на него завели уголовное дело

Задержали адвоката экс-мэра Уфы Ратмира Мавлиева
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Аккаунт Марата Самойлова в соцсетях

Фото: Аккаунт Марата Самойлова в соцсетях

Задержан юрист Марат Самойлов, который представляет интересы бывшего мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Об этом со ссылкой на слова его адвоката Ильшата Аминева сообщило издание «Ъ-Уфа».

Самойлова подозревают во вмешательстве в деятельность прокурора, следователя или лица, производящего дознание. Уголовное дело возбудил Второй отдел по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета Башкирии.

Марат Самойлов возглавляет уфимский филиал московской коллегии адвокатов «Альфа». С весны этого года он защищает бывшего сити-менеджера Ратмира Мавлиева, которого обвиняют в превышении полномочий и получении взятки.

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