Адвоката экс-мэра Уфы задержали: на него завели уголовное дело

Фото: Аккаунт Марата Самойлова в соцсетях

Задержан юрист Марат Самойлов, который представляет интересы бывшего мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Об этом со ссылкой на слова его адвоката Ильшата Аминева сообщило издание «Ъ-Уфа».

Самойлова подозревают во вмешательстве в деятельность прокурора, следователя или лица, производящего дознание. Уголовное дело возбудил Второй отдел по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета Башкирии.

Марат Самойлов возглавляет уфимский филиал московской коллегии адвокатов «Альфа». С весны этого года он защищает бывшего сити-менеджера Ратмира Мавлиева, которого обвиняют в превышении полномочий и получении взятки.

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