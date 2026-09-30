От скидок до нового расписания. Что изменилось для пассажиров Башкирии этой осенью

Фото: пресс-служба платежной системы "Мир".

Осенью транспортная отрасль традиционно переходит на новый режим: заканчиваются летние перевозки, обновляются тарифы, появляются новые сервисы. Пассажирам важно быть в курсе перемен, чтобы грамотно планировать поездки и не переплачивать за них. Собрали главные изменения, которые касаются жителей Башкортостана.

ЭКОНОМИЯ НА ПРОЕЗДЕ

С 1 сентября по 31 декабря 2026 года жители Республики Башкортостан могут ездить дешевле в общественном транспорте. Стоимость проезда снижается на 11 рублей при оплате поездок картой «Мир», загруженной в телефон. Предложение действует во автобусах, троллейбусах и трамваях республики, оборудованных терминалами для приема бесконтактных банковских карт. Всего в регионе курсирует порядка 4 тысяч таких транспортных средств.

Чтобы оплатить проезд одним касанием, нужно заранее добавить карту «Мир» в один из мобильных платёжных сервисов, например, Mir Pay. Смартфон на Android должен поддерживать бесконтактную оплату. Дальше всё просто: подносите телефон к терминалу на пару секунд и ждёте подтверждения. Стоимость спишется сама, уже с учётом скидки 11 рублей. Интернет для этого не нужен: Mir Pay и аналогичные сервисы работают офлайн, а скидка применяется автоматически.

- В течение четырех месяцев во всех видах общественного транспорта республики можно ездить существенно дешевле — стоимость снизится практически на четверть при соблюдении условий акции. Это приятная экономия для пассажиров, которая позволит сократить ежемесячные расходы на транспорт, а также оплачивать поездки удобным и быстрым способом. Ведь оплата смартфоном на входе занимает всего несколько секунд, при этом поездка обходится дешевле, − рассказала директор департамента развития продуктов и технологических сервисов платёжной системы «Мир» Мария Точилова.

В акции участвуют все карты «Мир», загруженные в смартфон, в том числе виртуальные, выпущенные онлайн в приложении банка. По пластиковым картам «Мир» скидка на проезд не предоставляется.

С полными правилами предоставления скидки на проезд можно ознакомиться на сайте vamprivet.ru.

Источник: пресс-служба платежной системы "Мир".

НОВОЕ РАСПИСАНИЕ

С 1 октября 2026 года изменился график движения пригородных поездов на участке Карламан - Стерлитамак - Уфа. Поезд № 6812 Карламан - Стерлитамак выводится из графика. А поезда № 6801/6802 Стерлитамак - Уфа, № 6803/6804 Уфа - Стерлитамак и № 6813 Стерлитамак - Карламан теперь будут курсировать только по пятницам, субботам и воскресеньям. Также с 28 сентября поезда № 7455/7456 Уфа - Инзер - Белорецк и № 7457/7458 Белорецк - Инзер - Уфа ходят только по выходным и праздникам. По будням вместо них назначаются поезда № 7460 Инзер - Белорецк и № 7459 Белорецк - Инзер.

СОВРЕМЕННЫЕ АВТОБУСЫ

Стерлитамакское троллейбусное управление пополнилось новыми автобусами. 10 новых автобусов среднего класса «ПАЗ Вектор Next» закуплены по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Новые машины работают на газомоторном топливе и вмещают до 59 пассажиров. Внутри видеонаблюдение, спутниковая навигация, климат-контроль и кнопки вызова экстренных служб. Салон адаптирован для поездок людей с ограниченными возможностями здоровья. По словам глава Башкортостана Радия Хабирова, это только первая часть обновления: осенью на улицы Уфы выйдут ещё около 70 больших автобусов. Республика также решает вопрос обновления троллейбусного парка Стерлитамака, график поставки новых машин определят в ближайшее время.

РЕМОНТ ДОРОГ

В республике продолжают приводить в порядок дороги, которые важны для повседневной жизни. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ремонтируют 30,6 км дорог к медицинским учреждениям - шесть участков в Альшеевском, Архангельском, Балтачевском, Дуванском, Кугарчинском и Татышлинском районах. Часть дорог уже отремонтирована, остальные обновят в конце этого и следующем году. Параллельно приводят в порядок подъездные дороги к 55 садовым товариществам. Пять объектов в Уфе, Нефтекамске, Иглинском и Кушнаренковском районах уже готовы, остальные на стадии готовности от 40 до 90%.

Новые возможности сэкономить и сделать поездки удобнее появляются регулярно, главное, следить за новостями.

Реклама Акционерное общество Национальная система платежных карт ИНН 7706812159 erid: 2W5zFHppwr9