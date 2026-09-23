Назаров ушел с поста премьера-министра Башкирии: Хабиров предложил его на должность спикера Курултая

Фото: Кадр трансляции из ЦУР Башкирии

Андрей Назаров покинул пост премьер-министра Башкирии. Его избрали депутатом Государственного Собрания – Курултая. Об этом на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой рассказал глава региона Радий Хабиров.

Назаров возглавлял правительство республики семь лет. По словам Хабирова, была внимательно проанализирована совместная работа, и премьер выразил желание двигаться дальше. Глава республики назвал его уход личной потерей и сравнил ситуацию с потерей Константина Толкачева, который возглавлял региональный парламент..

Хабиров рассказал, что за годы совместной работы вместе с Назаровым принимал сложные решения, в том числе в период пандемии коронавируса. Именно Назаров предложил идею строительства ковидных госпиталей, хотя сам глава республики сначала отнесся к этому со скепсисом. Хабиров также вспомнил, что премьер помог реализовать его давнюю мечту – построить Дворец борьбы, от которой ранее приходилось отказываться из-за нехватки бюджета.

Глава Башкирии сообщил, что предложит фракции «Единая Россия» в Государственном Собрании кандидатуру Назарова на должность председателя. Вопрос рассмотрят уже завтра.

Назарова наградили орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан». Хабиров отметил, что премьер-министр не исчерпал свои возможности, и выразил надежду увидеть его таланты реализованными в будущем.

– У меня был всегда вдумчивый и разумный партнер. Спасибо за уважительное отношение к коллективу. Никого вы никогда не обижали, а это не от слабости идет, а от большой внутренней силы. Вот при всех говорю: я вам очень признателен. Ценю и буду помнить вашу поддержку. Мы не прощаемся, – заявил глава Башкирии.

Сам Назаров назвал уход с поста премьера непростым решением. Он рассказал, что одним из первых поручений на посту главы правительства стала подготовка указа со стратегическими целями развития республики – большинство из них удалось выполнить, некоторые досрочно. Так, валовый региональный продукт превысил отметку в 2 триллиона рублей на три года раньше срока, а по итогам 2024 года превысил 3 триллиона. Инвestиции в основной капитал выросли с плановых 500 миллиардов рублей до 854 миллиардов. Средняя заработная плата за семь лет увеличилась более чем в два раза – с 36 до 78 тысяч рублей, а безработица снизилась в три раза.

Назаров поблагодарил Хабирова, членов правительства и жителей республики за поддержку и подчеркнул, что не прощается с командой, а продолжит работу вместе с коллегами на новой должности.

– Хотел бы, конечно, поблагодарить жителей республики, которые уже не первый раз мне оказывают доверие на выборах, и в очередной раз большая поддержка жителей Башкортостана, жителей Зауральского избирательного округа произошла. Спасибо большое всем, с кем мы работали эти 7 лет. Хочу сказать, что я это очень ценю, помню, уважаю, с благодарностью отношусь. И хочу сказать, что, прощаясь, не ухожу – продолжаем работать вместе. Спасибо большое, – сказал Назаров.

На пост премьера Башкирии после ухода Андрея Назарова был назначен министр промышленности Александр Шельдяев. Пока он будет работать в статусе временно исполняющего обязанности.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.