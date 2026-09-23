И.о. премьер-министра Башкирии назначен Александр Шельдяев

Фото: Личная страница Александра Шельдяева (vk.ru/sheldyaevrb)

23 сентября на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона объявил о том, что премьер-министр Андрей Назаров уходит с поста, так как был избран депутатом Курултая. Радий Хабиров предложил его кандидатуру на пост спикера башкирского парламента.

После объявления об отставке Андрея Назарова, глава региона заявил, что временно исполнять обязанности премьер-министра Башкирии будет Александр Шельдяев. Соответствующий указ Радий Хабиров подпишет сегодня, 23 сентября.

- Александр Николаевич, я надеюсь, что вы продолжите эффективную работу, которая была и внесете новое обязательно. Потому что мы ждем и новых решений и новой энергии. Уважаемые коллеги, мы завершаем с Александром Николаевичем консультации, ряд кадровых решений мы объявим в следующий понедельник, - заявил Хабиров.

До назначения на пост и.о. премьер-министра, Александр Шельдяев занимал пост вице-премьера-министра промышленности и энергетики Башкирии.

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