В Башкортостане прошел урбан-тур для застройщиков

Фото: группа компаний «Первый Трест»

Ассоциация застройщиков Республики Башкортостан организовала двухдневный Урбан-тур для представителей строительной отрасли. Мероприятие, прошедшее в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», стало профессиональной площадкой для обмена опытом и оценки решений, направленных на создание комфортной городской среды. Участники осмотрели девять жилых комплексов Уфы - от клубных и премиальных до современных комплексов в центральных и активно развивающихся районах города.

Три объекта Группы компаний «Первый Трест» вошли в маршрут тура: «Атлантис» в Сипайлово, «Новатор» в Октябрьском районе и «Урбаника» в районе Зеленой рощи.

Центральным объектом осмотра стал жилой комплекс «Атлантис», расположенный на первой береговой линии озера Кашкадан. Архитектурная концепция предусматривает возведение шести монолитно-кирпичных башен высотой до 33 этажей.

Фото: группа компаний «Первый Трест»

Ключевой инфраструктурной особенностью «Атлантиса» стала сквозная парковая ось: открытый пешеходный бульвар свяжет улицу Маршала Жукова с полуторакилометровой благоустроенной набережной. Жилая зона будет полностью изолирована за счет двухуровневого зонирования, что обеспечивает приватность дворового пространства при сохранении доступности общественных зон.

- Если говорить о деталях и о комфорте - здесь создается безопасная среда, - описал философию проекта главный архитектор ГК «Первый Трест» Александр Червинский. -Амфитеатры, фонтан, кафе, рестораны, детский сад. Алгоритм простой: я не беспокоюсь за свою семью.

Фото: группа компаний «Первый Трест»

Слова архитектора подтверждает и концепция благоустройства: первый ярус - открытая территория с двором-садом и фонтаном, бесшовно соединяющаяся с парком Кашкадан; второй - частное пространство для жильцов с детскими и спортивными зонами. В гранд-холлах предусмотрены кофейные станции, а подземный трехуровневый паркинг рассчитан на 773 машино-места.

Второй объект «Первого Треста», вошедший в программу Урбан-тура, - жилой комплекс «Новатор» в Октябрьском районе. Масштабный проект площадью 150 тыс. кв. метров включает здания из секций от 10 до 20 этажей. На территории двора - большие детские площадки, прогулочные зоны, спортивные тренажеры и подземный паркинг. Сейчас идет активное строительство последних двух литеров комплекса, завершение которых планируется к концу 2028 года.

Фото: группа компаний «Первый Трест»

«Урбаника» в районе Зеленой рощи на улице Губайдуллина получила высокую оценку профессионалов отрасли за развитую инфраструктуру. Близость к проспекту Салавата Юлаева позволяет быстро добраться до любой точки города, а шаговая доступность школ, детских садов, торговых центров и парков делает комплекс привлекательным для семей с детьми. Оба проекта стали призерами престижных федеральных и республиканских премий в сфере жилой недвижимости.

- Если мы что-то делаем, то только самое лучшее. У нас работают лучшие проектировщики, мы строим из самых качественных материалов, внутренний стройнадзор – самый строгий, - обозначил принципиальный подход компании к работе главный инженер ГК «Первый Трест» Альфред Шакиров.

Урбан-туры уже зарекомендовали себя как важный инструмент профессионального взаимодействия в строительной отрасли Башкортостана. Ключевая задача таких мероприятий - не презентация отдельных объектов, а создание условий для открытого обмена практическими наработками.

Участники обсудили не только успешные кейсы, но и проблемы, возникающие в ходе реализации проектов. Такой подход позволяет формировать более реалистичную картину планирования, своевременно учитывать риски и не допускать повторения типовых ошибок.

Развитие жилищного строительства - это не только возведение квадратных метров, но и пространство для профессионального роста и конструктивного взаимодействия власти, бизнеса и экспертов. Урбан-тур в Башкортостане стал наглядным подтверждением того, что такой диалог приносит реальные результаты.

Реклама

ERID: 2W5zFGRb5dT