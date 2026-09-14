Ключи, призы и добрососедство: как в «Урбанике» прошел первый Фестиваль двора

Фото предоставлено группой компаний «Первый Трест»

Более 200 жителей собрал первый «Фестиваль двора» в жилом комплексе «Урбаника». Праздник, организованный ГК «Первый Трест», стал не просто днём развлечений, а настоящей точкой притяжения для жителей. Причём посетить мероприятие могли не только те, кто уже живет здесь, но и те, кто только ожидает завершения строительства своего дома.

Именно в этот день были открыты все локации внутриквартального пространства. Праздник позволил соседям не просто познакомиться друг с другом, но и весело и с пользой провести время, совершить увлекательное путешествие по собственному двору и открыть для себя «Урбанику» как пространство для жизни.

Фото предоставлено группой компаний «Первый Трест»

Атмосферу создавали музыка, мастер-классы по брейк-дансу, тренировки от спортивных клубов, аниматоры. Стрит-фуд зона, где повара готовили греческий гирос и разнообразные закуски, манил изысканными ароматами только что приготовленных блюд.

Сами жители стали не просто зрителями, а самыми активными участниками - после регистрации и получения путеводного листа, им предстояло пройти увлекательный квест по станциям с футболом, баскетболом, настольным теннисом, танцами, фитнесом и даже совместным созданием граффити. За каждое испытание в листе появлялась отметка. Собрав их все, путеводный лист давал право на участие в розыгрыше призов.

Фото предоставлено группой компаний «Первый Трест»

Счастливчиками, унесшими с собой умные колонки, стали сразу несколько семей. Самый главный приз - большой телевизор достался одной из жительниц комплекса, чей восторг разделили все зрители.

«Наша УК - уже близкие нам люди»

Двойным стал праздник для тех, кто в этот день получил ключи от своих новых квартир.

Так, Анита пришла принять свою квартиру и получить заветные ключи с сыном. Примечательно, что ее сестра уже живет в «Урбанике», и теперь родственницы будут соседями и жить рядом. Выбор семьи был очевиден:

- Нам нравится сам комплекс, удобная локация - все рядом, а «Первый Трест» для нас - авторитетный застройщик и гарантия качества. Это не просто слова, мы видим, как здесь все сделано, - делится Анита.

Фото предоставлено группой компаний «Первый Трест»

Еще более трогательной стала история многодетной семьи Евгении и Дмитрия. Они уже давно живут в «Урбанике» и настолько влюблены в этот район, что решили расширить свои владения. Воспользовавшись возможностью семейной ипотеки, супруги приобрели еще одну квартиру. Но и это не все! В этот же день ключи получила и мама Дмитрия. Теперь вся большая семья объединилась в одном комплексе, оставаясь рядом, но в комфортных личных пространствах.

Супруги признаются, что их связь с «Урбаникой» вышла за рамки просто «договора управления»:

- Наша управляющая компания, отдел заботы - это уже близкие нам люди. К нам приходят друзья, они в восторге и тоже хотят тут жить. Нам до такой степени все нравится, что мы вполне возможно, что будем расширяться тоже в этом комплексе. Устраивает все: и цены, и качество, и отношение к жильцам.

Надо сказать, что программа «Добрососедство», которую внедряет Управляющая компания «Домосервис» (входит в ГК «Первый Трест»), предполагает тесное сотрудничество и общение с жителями комплексов.

Кроме того, на Фестивале двора в «Урбанике» состоялся старт «Т1 Клуб» - проекта, который объединяет сервисы Группы компаний «Первый Трест» и партнёров в единую цифровую экосистему. Теперь жители и дольщики могут принять участие в реферальной программе: за успешную рекомендацию недвижимости от «Первого Треста» своим друзьям и близким можно получить вознаграждение от 50 000 рублей.

По задумке организаторов, «Т1 Клуб» будет расширяться, предоставляя участникам доступ к привилегиям и специальным предложениям, мероприятиям и новым возможностям.

Для еще одной семьи этот день был особенно волнительным - это их первая собственная квартира. Пока другие подписывали документы и общались с отделом заботы, мама, папа и их маленькая дочка внимательно прислушивались к разговорам старожилов, которые уже обжились в своих домах.

- Мы долго выбирали и остановились на этом комплексе. Говорили с будущими соседями - рекомендуют. Осмотрели квартиру - все нравится, - улыбаются молодые родители, уже предвкушая, как обустроят свой новый уголок.

Фото предоставлено группой компаний «Первый Трест»

Безопасный двор и гости из далека

Особая радость на празднике царила на детских площадках. Аниса, жительница «Урбаники», пришла на фестиваль с внучкой, которая приехала к бабушке из Саудовской Аравии, и, по словам самой Анисы, гостит она с огромным удовольствием.

- Внучке здесь очень нравится: игровые площадки, красивый и удобный двор, у нее уже появились новые друзья. А я рада тому, что двор безопасен, закрыт от посторонних и, главное, без машин. Можно гулять и не бояться отпускать ребенка с подругами. Это бесценно, - говорит Аниса.

Именно такие истории - про семейные ценности, безопасность и дружбу - и стали главным итогом праздника. «Урбаника» всё увереннее превращается не просто в жилой комплекс, а в место, где действительно хочется растить детей, звать гостей и возвращаться домой.

Справка

ЖК «Урбаника» - уникальный проект от ГК «Первый Трест» в микрорайоне «Зелёная роща».

Уже сдано три дома жилого комплекса. Сейчас ключи получают жители Литера 3. В этом доме есть возможность купить квартиры по привлекательным условиям, с существенной скидкой.

Литер 4 находится на стадии строительства, его сдача предполагается в конце 2028 года. И условия покупки квартир в нем оптимальные для тех, кто заранее планирует важные события своей жизни.

Всю информацию можно получить в офисах продаж ГК «Первый Трест».

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