«Я до вас доберусь!»: Хабиров жестко прошелся по кадровой ситуации в башкирских судах

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Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в Центре управления республикой поднял тему кадровой ситуации в Верховном Суде республики и использования служебного транспорта мэрии для поездок судей в Татарстан.

«УБИВАТЬ БУДУ»

Напомним, больше месяца назад руководитель региона дал поручение: передать Фонду поддержки участников СВО «Защитники отечества» все автомобили, которые администрация Уфы использовала для поездок судей Верховного суда Башкирии в Татарстан. Как доложил на совещании исполняющий обязанности мэра башкирской столицы Рустам Шарипов, с тех пор Фонд получил лишь одну машину – микроавтобус. Остальные арестованы в рамках следствия.

– Меня интересует еще одна машина. Согласно докладу контрольно-счетной палаты, для поездок в Казань часто использовалась Hyundai Staria – новая и хорошая машина. Ранее ее передали из Фонда социально-культурного развития Уфы в муниципальную собственность «в целях реализации проекта «Поддержка мобилизованных жителей Уфы». Я что-то не видел среди судей Верховного суда мобилизованных, – сказал глава Башкирии.

И.о. мэра ответил, что этот автомобиль пока тоже находится среди арестованных. Хабиров поручил по окончании следственных мероприятий передать все машины в Фонд и «отмыть их хорошенько». Он пригрозил жесткой реакцией всем, кто использует бюджетные средства под прикрытием поддержки мобилизованных, как это было в случае с Hyundai Staria.

– Мне интересно, сколько стоит нанять хорошую машину до Казани? 5 тысяч? 10 тысяч? Я не понимаю. Это безнаказанность, жадность или что это такое? Особенно когда это под прикрытием мобилизованных, убивать буду. Не надо так делать. Не сметь туда залазить, – заявил глава Башкирии.

Хабиров со ссылкой на материалы контрольно-счетной палаты также уточнил, что с 2024 года служебные машины администрации Уфы не только перевозили представителей Верховного суда Башкирии и членов их семей между башкирской столицей и Казанью, но и использовались для доставки подарков из одного города в другой. Всего КСП выявила 136 поездок на машинах мэрии в интересах судей. Кроме того, бюджет Уфы оплачивал сотрудникам Верховного суда Башкирии проживание в гостиницах. Общий ущерб городскому бюджету оценен в 661 тысячу рублей.

– Гараж Уфы, вы большие молодцы! Я еще до вас не добрался, но доберусь! – пообещал руководитель региона.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА СУДОВ

Дальше Хабиров обстоятельно высказался о подозрительной кадровой политике Верховного суда Башкирии. По его словам, с мая 2023 года – с назначения Раиля Шайдуллина председателем инстанции – в отставку ушли 149 судей, в основном в возрасте около 45 лет с достаточным профессиональным опытом. Эти вакансии постепенно стали замещаться судьями из Татарстана: таковых там набралось 22 человека.

Хабиров также сообщил, что с мая 2023 года было уволено 40 судей Верховного суда – треть состава. Десять судей при этом пришли в инстанцию из того же Татарстана. Выходцы из соседнего региона также заняли руководящие должности в Стерлитамакском, Сибайской, Октябрьском, Нефтекамском городских судах, а также в Дюртюлинском и Советском районных судах.

Руководитель региона обратил внимание и на состав органов судейского сообщества. Председателем Совета судей республики, по его словам, стал судья из Татарстана, проработавший в своей должности меньше года; еще трое членов Совета судей – оттуда же. Кроме того, первый заместитель председателя Квалификационной коллегии судей ранее был судьей Набережночелнинского городского суда, а из пяти кандидатур, представленных в коллегию от судей общей юрисдикции и Верховного суда, трое – из соседней республики.

Заместитель председателя Госсобрания – Курултая республики Илшат Тажитдинов сообщил, что депутаты так же «крайне возмущены ситуацией в Верховном суде Башкирии». Парламентарии готовят обращение по этому поводу в Верховный суд России, Высшую квалификационную коллегию судей и Совет судей России.

– 17 сентября мы планируем провести внеочередное заседание Госсобрание с вынесением вопроса о коррупционных проявлениях в Верховному суде республики, – заявил Тажитдинов.

Хабиров попросил депутатов повременить с этим решением: он отметил деятельность председателя Верховного суда России Игоря Краснова на посту генпрокурора как борца с коррупцией и предложил дождаться результатов проверочных материалов.

– Я выражаю благодарность за позицию. Но давайте горячиться не будем, перенесем эту историю, подумаем. Больше фактов когда будет, может, и вернемся к этому вопросу, – сказал глава республики.

Саму суть сложившейся ситуации в судебной системе Башкирии Хабиров назвал проявлением несправедливости, когда «мелкий, корыстный, по сути, жалкий человечек надевает мантию судейскую и начинает вершить судьбы людей, да еще другим указывает, как это делать».

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