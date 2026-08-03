«По-хорошему не понимаете – будет по-плохому»: Хабиров обрушился на мэрию Уфы с жесткой отповедью из-за скандала с судьями из Татарстана

Глава Башкирии Радий Хабиров в прямом эфире на оперативном совещании в местном правительстве 3 августа высказался по поводу скандала вокруг использования автомобилей мэрии Уфы для поездок судей из Татарстана Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Башкирии Радий Хабиров в прямом эфире на оперативном совещании в местном правительстве 3 августа высказался по поводу скандала вокруг использования автомобилей мэрии Уфы для поездок судей из Татарстана. Ранее заявление с соответствующим обвинением в компетентные органы подал Горсовет. Руководитель региона в свою очередь поручил забрать у администрации города машины и передать их в Фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Также Хабиров выступил с резкой критикой мэрии башкирской столицы, чиновники которой, по его словам, знали о ситуации вокруг служебного транспорта, но ничего не говорили. Приводим речь главы с небольшими сокращениями.

– Слушайте, у вас совесть есть, у Уфы, скажите? Хоть немножко? Вы что там, охренели совсем, что ли? Мы там еле-еле на автобусах «Башавтотранса» ребят вывозим… А вы тут на автомобилях судей катаете? С какой стати это делается? Кто дал такое право? Кто давал право брать муниципальные автомобили, водителей, оплачивать топливо, и чтобы судей с Татарстана катали? Это что такое?

Значит, сделаем так. Насколько я знаю, там подано заявление о возбуждении уголовного дела – это пусть Следственный комитет решает. А мы решим таким образом. Эти автомобили забрать. С жиру беситься не надо. Мы передадим их [автомобили] Фонду защитников Отечества. Это мое прямое поручение. Я не могу вмешиваться в муниципальную деятельность, но, я думаю муниципалитет добровольно это сделает. По-хорошему не понимаете – значит, будет по-плохому. Вообще понятие совести должно быть. Я понимаю, вы бы возили убогих, сирых… Но, насколько я понимаю, денежное довольствие судей неплохое. Я не понимаю, зачем это делается. Мой мозг отказывается это понимать.

Вот, там [в режиме видеоконференцсвязи на совещании] сидит [вице-мэр Уфы Сергей] Кожевников, Управделами… Вы ж все знали. Если боялись, чего ко мне не пришли, если такая история? Если вас заставляли, пришли бы. Я бы, знаете, с какой яростью вписался в эту историю?! Мы тут последние соки выжимаем, я тут в послании говорю: «Всё для победы». Вы «победу» таким образом себе видите, да? Чтобы катать судей домой и обратно? – высказался глава Башкирии.

Напомним, о том, что автомобили мэрии Уфы могли использоваться для поездок судей из Татарстана между Казанью и Уфой впервые заявили 14 июля на заседании Горсовета. В этот же день был расторгнут контракт с мэром Уфы Ратмиром Мавлиевым, который сейчас находится под следствием по обвинению в коррупции.

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