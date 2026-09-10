14-летняя школьница встретилась с неизвестным парнем и бесследно пропала. Её ищут уже три дня

Накануне пропажи 14-летнюю школьницу видели вместе с неизвестным молодым человеком (справа). Фото: МВД по РБ

Третий день полиция и волонтеры разыскивают без вести пропавшую 14-летнюю Александру Голинскую из Уфимского района Башкирии. Школьница ушла из дома около 18 часов 7 сентября, и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно. В последний раз ее видели в компании молодого человека, личность которого до сих пор не установлена. Подробности пропажи подростка «КП-Уфа» рассказала старшая сестра девочки Ангелина.

ВИДЕЛИ НАКАНУНЕ С НЕИЗВЕСТНЫМ

14-летняя Александра Голинская живет вместе с бабушкой в СНТ «За здоровый отдых» на территории Зубовского сельсовета. По словам старшей сестры, отец не участвовал в жизни школьницы, а пять лет назад умерла и мама. Опеку над девочкой взяла бабушка, которая и пришла в полицию с заявлением о пропаже. Школьница ранее не уходила из дома надолго.

МВД Башкирии в ориентировке на пропавшую сообщает, что ее видели вместе с парнем, чью личность сейчас устанавливают сотрудники полиции. О том, что с Александрой в день пропажи кто-то был, удалось установить благодаря бдительной соседке. Ранее ни бабушка, ни старшая сестра девочки этого молодого человека не видели.

- Последний раз видели ее на остановке «Поселок Аэропорт». Она была одета в белую футболку, черные брюки, белые кроссовки. Личность этого парня неизвестна, но 5 сентября, Александра виделась с ним. Нам об этом не сказала, мы узнали от соседки, она их видела, - рассказывает старшая сестра девочки Ангелина.

Как рассказала сестра Александры, в школе она учится, в целом, хорошо. Однако у нее могли быть конфликты с одноклассниками.

- Одноклассники обижали по разным причинам, как сейчас модно говорить «буллинг» присутствовал, - говорит старшая сестра девочки.

Фото: «ЛизаАлерт»

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

Почему и куда могла исчезнуть Александра, сейчас выясняют сотрудники уголовного розыска. Розыск также ведут участковые уполномоченные и другие подразделения полиции. В пресс-службе МВД Башкирии уточняют, что ориентировка направлена во все ближайшие территориальные органы внутренних дел. К поискам подключились и волонтеры «ЛизаАлерт». Они указали приметы девочки: рост - 158 см, среднее телосложение, темные волосы, карие глаза.

Всех, кто видел пропавшую Александру или молодого человека, с которым ее видели, просят сообщить в Дежурную часть отдела МВД России по Уфимскому району по номеру 279-49-34 или 8-999-741-12-15 (круглосуточно), в отдел уголовного розыска - 279-26-90 либо по телефону доверия МВД Башкирии - 279-32-92. Также можно сообщить информацию по телефону 02 (с мобильного - 102) или в ближайшее отделение полиции.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.