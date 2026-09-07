«Вы мне сказки сочиняли, что у вас там всё хорошо»: глава Башкирии потребовал уволить директора школы, где ученик напал с ножом на одноклассника

ЧП произошло 2 сентября в гимназии села Кушнаренково. Фото: "Честный репортаж"

На оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров прокомментировал ЧП в гимназии в Кушнаренково 2 сентября. Напомним, в этот день во время урока 14-летний ученик напал с ножом на 15-летнего одноклассника. Пострадавший получил множественные раны и сейчас находится в РДКБ в Уфе. Нападавшего задержали и по решению суда отправили под домашний арест.

Радий Хабиров в прямом эфире обрушился с резкой критикой на руководство учебного заведения, где все произошло и озвучил предварительные причины ЧП.

- Обращаюсь к главам [районов]: я сам ничего не скрываю и от вас прошу не скрывать и от школ. Вы знаете, что 2 сентября в гимназии в Кушнаренковском районе учащийся напал на другого учащегося. Пронес в школу нож и напал на него. Я к чему затеял этот разговор? В первую очередь к главам обращаюсь. Я 500 раз предупреждал – сделайте так, чтобы ваши преподаватели не врали. Мы провели исследование обстоятельств этого дела и имеем вопиющий факт укрывательства, - заявил Хабиров.

По словам главы региона, на месте руководители школы заявляли, что никакого конфликта между школьниками не было, хотя это не так. Хабиров обвинил директора и замдиректора по воспитательной работе в сокрытии факта травли ученика, который набросился с ножом на одноклассника.

- Мы имеем с вами случай затяжного конфликта между ребятами. «Деятели» эти, значит, попытались от нас скрыть наличие конфликта. Один мальчик учится на отлично, из хорошей семьи. Я не говорю, что второй мальчик плохой - они все хорошие. Второй учится на тройки, лидер, задира немножко, как говорят, физически крепкий. Как вы думаете, кто на кого напал? И почему мальчик, учащийся на пятерки напал, ему делать нечего, что ли? Значит, был конфликт, который «крысятничали» и пытались от нас скрыть, - заявил Хабиров в прямом эфире.

Глава Башкирии обратился к министру просвещения региона и к главе Кушнаренковского района с требование уволить директора гимназии «сегодня же».

- Чтобы сегодня же у меня лежало заявление на увольнение от директора. Мы еще посмотрим, не было ли там халатности. Замдиректора по воспитательной работе тоже должен быть уволен сегодня, - обратился к подчиненным Радий Хабиров.

По видеосвязи Хабиров также вызвал и отчитал главу Кушнаренковского района Марата Латыпова.

- Вы мне сказки сочиняли, что все у вас там хорошо. Не хорошо у вас там. Это либо ваша полная некомпетентность, либо вы еще мне смеете врать. Разбирайтесь там у себя. Я вам делаю крайнее предупреждение, - заявил Радий Хабиров. Он также поручил своим подчиненным оформить выговоры всем чиновникам и служащим, имеющим отношение к работе с детьми в гимназии Кушнаренково.

В завершении Хабиров вновь обратился к главам района с требованием внимательно отнестись к проблемам травли в школах.

- Я не требую от вас каких-то волшебных действий. Просто нужно не скрывать проблему, а вытаскивать ее на белый свет. Хватает сил самим справиться – у нас есть целый психологический спецназ. Приехали и проблему решили. Почему вот так произошло? А как ребенок в такой ситуации будет действовать, если взрослые его не защищают? Ильдар Маратович (министр просвещения Башкирии – Ред.) поняли, да? – обратился к подчиненным глава региона.

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