Плановая хирургия без стресса: как в ГКБ №9 Уфы помогают пациентам чувствовать себя уверенно

Фото предоставлено ГКБ №9 г. Уфы

Здесь не бывает авралов и внезапных накладок: все операции идут строго по записи, а значит, пациент может подготовиться спокойно, без лишней тревоги. Главная цель команды не просто провести вмешательство, а сделать так, чтобы человек чувствовал: его здоровье в надёжных руках.

Как подчёркивает заведующий отделением Назмутдинова Алия Зиннуровна, в их практике нет места спешке, а только чёткий план. Пациенты поступают с уже готовыми обследованиями и подтверждённым диагнозом, поэтому к операции удаётся подготовиться максимально тщательно, а само вмешательство запланировать за семь-десять дней. По словам врача, такой порядок важен не только для безупречной медицинской подготовки, но и для душевного состояния человека, ведь когда всё ясно и расписано, страх отступает, а доверие к врачам только растёт.

Фото предоставлено ГКБ №9 г. Уфы

Надёжность процесса во многом держится на опыте команды. В отделении работают хирурги высшей категории, чей профессиональный стаж в плановой и экстренной хирургии превышает 30 лет. Они не раз сталкивались со сложными случаями и в городе, и в районах республики. Эти специалисты умеют действовать и в условиях острого дефицита времени, но в ГКБ №9 делают ставку именно на выверенные, спокойные действия и график операций расписан на год вперёд, а все нужные препараты, расходные материалы и средства для наркоза всегда в наличии. Это исключает любые задержки и лишние переживания.

Важную роль играет и оснащение, например, в отделении установлена современная эндоскопическая стойка, которая позволяет проводить малоинвазивные вмешательства. Так, с её помощью удаляют полипы толстого кишечника , стараясь минимизировать нагрузку на организм. Благодаря таким технологиям пациенты быстрее восстанавливаются, а риски осложнений заметно снижаются.

Спектр помощи остаётся очень широким. Хирурги работают с органами брюшной полости, лечат варикоз, решают сложные проктологические и урологические проблемы, удаляют доброкачественные образования и металлоконструкции. Нередко во время плановой операции врачи замечают и другие, скрытые проблемы, например, подозрительные изменения в тканях. Тогда обязательно берут биопсию и отправляют материал на исследование. Такая находка на ранней стадии может серьёзно повлиять на прогноз и помочь начать лечение вовремя.

Фото предоставлено ГКБ №9 г. Уфы

Алия Зиннуровна вспоминает один из запоминающихся случаев, когда после удаления желчного пузыря в нём обнаружили сразу 77 камней и они были все примерно по полсантиметра и удивительно одинаковой формы. Такие истории лишний раз напоминают, как важно не откладывать обследования и доверять своё здоровье опытным специалистам.

В ГКБ №9 стараются сделать так, чтобы медицина была не только эффективной, но и бережной по отношению к человеку. Если возникла необходимость в хирургическом лечении, главное не поддаваться панике, а обратиться к профессионалам, которые всё продумают, подготовят и сделают так, чтобы пациент ушёл из больницы здоровым и спокойным.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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