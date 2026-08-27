Всё, что вы боялись спросить о заморозке яйцеклеток. Когда лучше замораживать? Сколько стоит? И есть ли смысл, если вам уже 35+?

Низаева Айгуль Рамилевна К.М.Н., врач-репродуктолог

Мы привыкли откладывать многое: переезд, карьеру, путешествия. Но можно ли отложить материнство?

Современная репродуктивная медицина позволяет заморозить яйцеклетки сегодня, чтобы потенциально использовать их через несколько лет. Но важно понимать: заморозка яйцеклеток — не гарантия будущей беременности и не повод паниковать из-за «тикающих часиков». Это возможность сохранить яйцеклетки в том биологическом возрасте, в котором женщина находится сейчас, и оставить себе дополнительный репродуктивный шанс.

Почему все говорят про 35 лет?

Яйцеклетки стареют вместе с нами. С возрастом уменьшается их количество и повышается вероятность хромосомных нарушений. Поэтому яйцеклетки, замороженные в более молодом возрасте, при прочих равных имеют более высокий репродуктивный потенциал.

Если вы хотите детей, но планируете материнство значительно позже, обсудить заморозку стоит заранее — желательно до 35 лет.

Но 35 — не дата, после которой «всё пропало». Замораживать яйцеклетки можно и позже. Просто может потребоваться больше яйцеклеток или несколько стимуляций. Поэтому 35 лет — скорее ориентир: узнать о своих возможностях лучше раньше.

Гараева Галина Викторовна Врач-репродуктолог, врач высшей категории

Сколько яйцеклеток нужно: 5, 10, 20?

Универсальной цифры нет. Обещание «заморозим десять — и ребенок точно будет» должно насторожить.

Не каждая яйцеклетка переживет размораживание и оплодотворится, не каждый эмбрион будет развиваться и не каждый перенос закончится рождением ребенка.

Количество яйцеклеток врач обсуждает индивидуально, учитывая возраст, овариальный резерв, предполагаемый ответ на стимуляцию и репродуктивные планы. Иногда достаточно одного цикла, иногда требуется несколько.

Магического количества яйцеклеток, гарантирующего рождение ребенка, не существует.

Мне уже 36–38. Поздно?

Не обязательно. Возраст в паспорте — еще не медицинское заключение.

Репродуктолог оценивает овариальный резерв, данные УЗИ, анамнез и предполагаемое количество яйцеклеток. В одной ситуации заморозка имеет смысл, в другой потребуется несколько стимуляций, а иногда врач предложит другую репродуктивную стратегию.

Не решайте за свои яичники заранее. Сначала обследование — потом решение.

Заморозка гарантирует, что я рожу в 40–45?

Нет. Заморозка яйцеклеток — шанс, а не гарантия.

Возраст яйцеклетки условно «фиксируется» на момент заморозки, но организм женщины продолжает взрослеть. Поэтому при планировании беременности позже врач будет учитывать и общее состояние здоровья будущей мамы.

Стимуляция истощает яичники и приближает климакс?

Это распространенный страх. В каждом цикле развивается группа фолликулов, из которой обычно до овуляции доходит один доминантный. При стимуляции препараты помогают созреть большему количеству фолликулов из доступной в этом цикле когорты.

Схема стимуляции подбирается индивидуально и проводится под контролем врача.

От гормонов я растолстею?

Стимуляция не означает автоматического набора жировой массы. Возможны вздутие, тяжесть, задержка жидкости и временные колебания веса. Реакция индивидуальна.

Это больно?

Инъекции выполняются тонкими иглами и обычно хорошо переносятся. Возможны тяжесть, вздутие и дискомфорт внизу живота. Пункция, как правило, проводится с обезболиванием или седацией — в соответствии с протоколом клиники.

Весь процесс проходит под наблюдением специалиста.

Сколько стоит заморозить яйцеклетки в Уфе в 2026 году?

Давайте посчитаем на конкретном примере.

Программа отложенного материнства в клинике NGC Уфа стоит 87 тысяч рублей. В нее входят пункция фолликулов, внутривенная анестезия, пребывание в дневном стационаре, обработка и заморозка до девяти яйцеклеток.

Если яйцеклеток больше, дополнительный криотоп на три яйцеклетки стоит 5 тысяч рублей.

Отдельно оплачиваются препараты для стимуляции — ориентировочно до 50 тысяч рублей. Их количество зависит в том числе от возраста и овариального резерва.

Во время стимуляции потребуется примерно три приема репродуктолога — около 3 тысяч рублей каждый. Хранение биоматериала стоит примерно 10 тысяч рублей в год.

Таким образом, программа вместе с препаратами и наблюдением может обойтись примерно в 150 тысяч рублей, плюс последующее хранение. Точная стоимость зависит от индивидуальной программы и количества полученных яйцеклеток.

Дорого ли это? Каждая женщина ответит по-своему. Но речь идет не только о медицинской процедуре. Это возможность сохранить яйцеклетки более молодого возраста и оставить себе больше вариантов для планирования материнства.

И, пожалуй, главный вопрос:

«Если через 5–10 лет я захочу ребенка, пожалею ли я о том, что сегодня даже не узнала о своих репродуктивных возможностях?»

Если ответ — «возможно», начните не с заморозки яйцеклеток. Начните с консультации репродуктолога. А чтобы первый шаг было сделать проще, для читательниц этой статьи в NGC Уфа действует специальное предложение: по промокоду «МОЙШАНС» консультация врача-репродуктолога — 0 рублей вместо 2 800 рублей.

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