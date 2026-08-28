Главный врач ГКБ №1 г. Стерлитамак Ильшат Иншарович Яппаров отвечает на самые популярные вопросы пациентов

Главный врач ГКБ №1 г. Стерлитамак Ильшат Иншарович Яппаров. Фото из личного архива

К Городской клинической больнице №1 г. Стерлитамака прикреплены почти 280 тысяч человек. Это огромная обслуживаемая территория, куда входит город Стерлитамак и Стерлитамакский район. У каждого второго рано или поздно возникают сложности с записью, обследованиями, документами или госпитализацией. Мы собрали самые частые вопросы, которые приходят от жителей, и попросили главного врача Ильшата Иншаровича Яппарова ответить на них без бюрократии.

— Ильшат Иншарович, самый популярный вопрос: почему мне не дают направление на МРТ, КТ или ЭКГ?

— Давайте сразу расставим точки. Направление на любые инструментальные исследования — МРТ, КТ, УЗИ, ЭКГ — даёт только лечащий или участковый врач. И только при наличии показаний. Он же записывает вас в систему. Если на момент вашего визита свободных слотов нет — вас ставят в лист ожидания и записывают, как только открывается новое расписание. Особенно это касается МРТ-исследования, так как на текущий момент на нашем аппарате МРТ обследуется население всего Юга республики.

Важно помнить, что исследования идут строго по расписанию, и ранний приход только создаёт очереди.

— Другой больной вопрос: после выписки из стационара врач сказал оформлять инвалидность. С чего начинать? И можно ли потом усилить группу?

— Начинать нужно с поликлиники — с вашего участкового терапевта или лечащего врача. Он даст список обследований, направит на консультации, запишет на всё необходимое. Когда все данные готовы, документы рассматривает врачебная комиссия поликлиники. Именно она решает, есть ли основания направлять вас на медико-социальную экспертизу (МСЭ). Если да — оформляется направление по форме 088/у.

Что касается усиления группы — порядок тот же. Вы проходите все исследования, комиссия принимает решение, и если есть показания, снова оформляется направление на МСЭ. Но запомните главное: окончательное решение об установлении или усилении группы принимает только бюро МСЭ, а не больница. Мы готовим документы, но последнее слово — за экспертами.

Расширенный прием граждан ГКБ №1 г.Стерлитамак. Фото: пресс-служба ГКБ №1 г. Стерлитамак

— Как попасть к вам в Региональный эндокринологический центр? Что там за кабинеты?

— Мы гордимся этим центром, таких всего 2 на всю республику. Сейчас у нас работают:

1. Кабинет врача-эндокринолога ;

2. Офтальмологический кабинет с лазерной операционной;

3. Кабинет «Диабетическая стопа».

Адрес: г. Стерлитамак, ул. Патриотическая, 59, 2-й этаж взрослой поликлиники. Запись —через вашу поликлинику по месту жительства, по направлению.

— Что делать, чтобы получить направление на плановую госпитализацию? Говорят, бумажки поменялись.

— Порядок действительно регламентирован новым приказом Минздрава. Сейчас направление (форма №057/у) формируется лечащим врачом в электронном виде, но могут выдать и бумажный вариант.

Алгоритм простой: идёте к профильному врачу или участковому терапевту, проходите обследования по вашему диагнозу, получаете направление. С собой на госпитализацию берите паспорт, полис ОМС, СНИЛС, само направление и свежие результаты анализов.

Сроки госпитализации не должны превышать 14 дней с момента постановки в очередь — это федеральная гарантия. Исключение — высокотехнологичная помощь, там сроки отдельные.

— Кадровый голод — проблема по всей стране. Что вы делаете, чтобы молодые врачи не только приходили к вам, но и оставались?

— Это наш приоритет. Мы начали с «Диалога на равных» — никаких кабинетов и приказов. Встречались с ребятами неформально, слушали, что им важно. Так появился Молодёжный совет, наши активисты участвуют в спорте, конференциях, городских событиях. Вернули традицию «Посвящения в профессию» для медсестёр и фельдшеров.

В 2024 году мы провели межрегиональный форум для выпускников медуниверситетов Оренбурга и Уфы — #неМЕДли. Он прошёл уже три раза, и что важно — продолжился уже в больнице. Недавно провели форум работающей молодёжи и даже КВН на Кубок главного врача.

Но главное — система наставничества. За каждым новым специалистом закреплён наставник на первые три года. И мы не стоим на месте — постоянно дорабатываем систему, учимся сами и обучаем наставников.

— Последний вопрос: как с вами связаться, если вопрос не терпит отлагательств?

— Самый надёжный и традиционный способ — личный приём граждан. Запись по телефону приёмной: 8 (3473) 30-29-22. В конце каждого месяца мы проводим расширенные приёмы со всеми моими заместителями.

Но для оперативных вопросов есть горячая линия главного врача - 89872511622. Только за 7 месяцев этого года через неё решили больше 2,5 тысяч вопросов. Люди звонят по всему — от лекарственного обеспечения и записи к врачу до экстренных ситуаций и уточнения контактов.

Мы на связи. Приходите, звоните, пишите — мы открыты к диалогу. Потому что когда за тобой 280 тысяч человек, молчать нельзя.