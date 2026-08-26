Дедушке пришлось ползком идти до помощи: беззащитного пенсионера изувечили в собственном дворе

В Уфе 71-летний пенсионер стал жертвой нападения у собственного дома. Ему пришлось ползком добираться до помощи. Рассказываем, что об этом известно.

Дедушка живет в одной из «хрущевок» на улице Гафури. По вечерам он как правило выгуливал своего кота у дома, и это не нравилось соседу Марату – мужчине средних лет. Тот считал, что от питомца много грязи и летит шерсть: на этом фоне между ним и пенсионером часто возникали перепалки. Очередной конфликт случился 13 июля и попал на камеру домофона.

Тем вечером Ямиль вышел из дома на поиски сбежавшего кота и увидел, что Марат громко пьянствует в своей машине. Пенсионер сделал ему замечание, тот огрызнулся и вспомнил ненавистного питомца. А когда пенсионер замахнулся на него тростью, вышел из себя и набросился на него с кулаками. Отобрал трость и стал бить прямо по голове.

– Ты че, обалдел, что ли? Я тебя… Ты погибнешь у меня здесь! Ты на кого кинулся? На кого кинулся? Ты? Иди отсюда, старый, – кричал на пенсионера мужчина.

Дедушка же без трости и после ударов по голове, отчего у него пошла кровь, с трудом стоял на ногах, покачивался, пятился. Но это изверга не остановило: он пинками повалил беспомощного уфимца на землю и продолжил наносить ему удары ногами. Пенсионер не в силах встать лишь стонал и просил вызвать милицию, но никто на помощь ему не пришел. Тогда он достал телефон, чтобы, по всей видимости, попытался позвонить правоохранителям сам. В этот момент Марат силой отобрал у него телефон и ушел за кадр.

Так и не дождавшись никакой помощи, пенсионеру пришлось ползком идти до родственницы, которая жила неподалеку, и позвонил ей по домофону. Дальше – «скорая» и госпитализация.

– У дяди сильные ушибы по всему телу, нет живого места: сотрясение, три дыры на голове, которые зашили, много крови потерял, зашили нос, гематомы на ушах, большой отёк на шее, переломы кисти руки, и сломаны берцовая кость и коленная чашечка на ноге, ребро сломано, – рассказала телеканалу UTV племянница пожилого мужчины.

Пострадавший дедушка тем временем находится в больнице. Ему, если так вообще можно сказать, стало лучше, но еще предстоит операция. Сможет ли он теперь хоть когда-нибудь встать на ноги, неизвестно – врачи пока отказываются давать какие бы то ни было прогнозы, учитывая преклонный возраст пациента.

– Швы поснимали. И с головы, и с носа. Ходить не могу. Только лежу. У меня слов нет, как он бил. Я одной ногой-то и с клюшкой ходил. А этот клюшку у меня отнял и переломал. И давай пинать меня. А это у него привычка. Бессильного человека только может, – прокомментировал случившееся пенсионер, лежа в палате.

По словам родных пожилого мужчины, обидчик первый же и написал на него заявление. Но полицейские, конечно, задержали самого изверга. На него завели уголовное дело о грабеже и административное – о мелком хулиганстве. Сначала его отпустили домой под подпиской о невыезде. Но на этом для Марата все не закончилось... Дело в том, что о ситуации узнал глава СК России Александр Бастрыкин. Он потребовал от регионального управления подключиться к этой истории. Как итог – на мужчину завели еще одно дело, и на этот раз посерьезнее: его обвинили в покушении на убийство. А дальше состоялся еще один суд по избранию меры пресечения. Со второй, так сказать, попытки Марата отправили уже в следственный изолятор.