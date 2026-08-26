«Будет формировать интеллектуальную элиту России»: в Уфе строят лицей для самых талантливых детей в области математики

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Практически все школы республики готовы к новому учебному году. за парты 1206 учреждений сядут 502 тысячи учащихся, в том числе 41 тысяча первоклассников. Об этом на оперативном совещании в ЦУРе под руководством Радия Хабирова сообщил министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин. Чиновник рассказал о том, как республика подготовилась к 1 сентября.

«ЭТО БОЛЬШОЕ СОБЫТИЕ»

В 2026 году в программу модернизации школьных систем образования вошли 36 учреждений. Всего за последние пять лет в Башкирии капитально обновили 217 общеобразовательных организаций, где учатся более 91 тысячи детей. 879 школ республики получили новое оборудование для учебных кабинетов по физике, музыке, ИЗО на 233 млн рублей. Для обеспечения учебниками предусмотрели 1,2 млрд рублей.

Министр подчеркнул, что в рамках подготовки к началу учебного года серьёзное внимание уделили пожарной безопасности и антитеррористической защищённости, проверке 1633 школьных автобусов, которые перевозят 56,5 тысячи учащихся.

– Общий объем средств, направленных на укрепление пожарной безопасности в подготовке к учебному году составил 67 млн рублей, для укрепления антитеррористической защищенности выделено 155,8 млн, – пояснил глава Минпросвещения.

Рассказал Мавлетбердин и о новшествах в самой системе школьного образования. Среди них – введение оценки за поведение для учеников 2-8 классов в 10 школах Уфы и Стерлитамака, «Духовно-нравственная культура России» как новый предмет, увеличение количества часов для уроков истории, а также изучение технологий искусственного интеллекта и основ работы с нейросетями старшеклассниками углублённого курса информатики. Кроме того, обществознание теперь будут изучать только ученики 9-11 классов.

– Полмиллиона детей идут в школу. Прошу всех глав муниципалитетов тщательно подготовиться к началу нового учебного года – вокруг школ должен быть порядок, на автодорогах должна быть разметка и, где положено, светофоры, – сказал Радий Хабиров. – День знаний – большое событие. Важно встретить его во всеоружии, – сказал руководитель региона.

НОВЫЙ ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ

Отдельно глава Башкирии остановился на теме республиканского математического лицея-интерната (РПЛИ), который сейчас строится в Уфе и будет готов к приему школьников к 1 сентября следующего года. В этом учреждении соберут самых талантливых ребят в области математики со всей республики. Набор среди учащихся региона начнется уже через месяц, 1 октября. Это будет олимпиада, которую назвали «Путь в РМЛИ». Пройдет она в три этапа: дистанционный, очный (собеседование) и через математическую смену на базе одного из лагерей отдыха. Конкурсанты также должны будут представить портфолио личных достижений, рекомендации педагогов-наставников, а также пройти психологическое тестирование.

– Наша задача – объективно отобрать самых талантливых ребят. Лицей будет формировать интеллектуальную элиту России и Башкирии. Очень важно уже сейчас набирать педагогический состав, – отметил Радий Хабиров.

Он также объявил, что новому лицею присвоят имя создателя первой советской ЭВМ, уроженца Баймакского района Башира Рамеева. При входе в учреждение ему установят памятник.

Отметим, что РМЛИ смогут учиться 360 детей с 6 по 11 класс. Лицей будет поделен на несколько блока. Помимо двух учебных корпусов с кабинетами, лабораториями, библиотекой, учительной, конференц-залом и столовой, также будет открыта целая гостиница интернатного типа на шесть этажей. Там смогут жить 250 человек, в том числе и приглашенные преподаватели. Для детей же будут предусмотрены 115 помещений с размещением по 2-3 человека в каждом. Здесь же расположат большой холл, зону для встречи с родителями, буфет, а также ряд медицинских кабинетов.

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