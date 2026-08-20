Уфимский «Салават Юлаев» обновил состав и начал подготовку к новому сезону КХЛ

В матче с «Ладой» капитанскую нашивку «Салавата» впервые передали защитнику «Салавата» Никите Зоркину. Фото: ХК «Салават Юлаев»

После перерыва на год в Уфе вновь состоялся предсезонный турнир «Кубок республики Башкортостан по хоккею». Компанию хозяевам льда уфимскому «Салавату Юлаеву» в этом году составили астанинский «Барыс», тольяттинская «Лада» и хабаровский «Амур». После двух игровых дней «юлаевцы» расположились на втором месте в турнирной таблице, а лидером стали гости из Хабаровска.

В межсезонье состав башкирской команды частично обновился: стан «Салавата» покинули несколько лидеров прошлого сезона, хотя тренерский штаб сохранился в полном составе. Как «юлаевцы» готовятся к сезону 2026/2027 в Континентальной хоккейной лиге, расскажем в нашем материале.

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ

В прошлом сезоне уфимский «Салават Юлаев» показал достойный результат – в плей-офф команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина. А ведь еще осенью прошлого года «юлавцы» некоторое время занимали последнее место в общей турнирной таблице КХЛ. Нынешним летом по тем или иным причинам клуб покинули несколько ведущих игроков: в «Амур» перешел защитник Алексей Василевский, в «Сибирь» перебрался нападающий Евгений Кузнецов, перешли в другие команды Артем Пименов и Денис Ян.

Перед началом традиционного межсезонного турнира в Уфе к «Салавату Юлаеву» присоединились экс-игрок петербургского СКА нападающий Джозеф Бландизи и вернувшийся из НХЛ защитник Александр Алексеев. Громкой новостью для болельщиков стало подписание рекордсмена КХЛ, нападающего Вадима Шипачева. Напомним, в 2026 году он первым в истории лиги набрал 1000 очков по системе гол+пас. А еще на его счету рекорд по количеству сыгранных в КХЛ матчей среди всех игроков.

На предсезонный турнир в Уфе «Салават Юлаев» заявил много молодых хоккеистов. Фото: ХК «Салават Юлаев»

При этом состав тренерского штаба по сравнению с прошлым годом никак не изменился. К сезону 2026/27 «Салават» готовят главный тренер Виктор Козлов, помощники Николай Цулыгин и Владимир Потапов, тренер вратарей Дмитрий Мезенцев, тренер по физподготовке Адриан Вальво и видеоаналитик Павел Евдищенко.

ЗАДАЧИ НА НОВЫЙ СЕЗОН

В прошлом сезоне спортивные СМИ не редко писали о финансовых проблемах «Салавата Юлаева»: время от времени просачивались новости о задержках зарплат хоккеистам и прямо по ходу сезона из состава ушли несколько лидеров команды. В начале августа этого года гендиректор клуба Ринат Баширов на пресс-конференции заявил, что несмотря на финансовые проблемы, «Салават» всегда ставит самые высокие цели на сезон.

-Несмотря на финансовые трудности, у нас всегда цели самые высокие. Главная цель — выиграть Кубок Гагарина. Задачи ставятся руководством республики перед началом чемпионата. В конце августа у нас будет совет директоров, потом планируется встреча с главой республики Радием Хабировым, и там уже будут поставлены минимальные задачи, которые предстоит выполнить тренерскому штабу, команде и нам, - говорит Ринат Баширов на пресс-конференции 6 августа.

С 17 по 20 августа в Уфе проходит «Кубок республики Башкортостан по хоккею», куда главный тренер «юлаевцев» Виктор Козлов вызвал много молодых игроков из системы клуба. Первую игру против астанинского «Барыса» уфимские хоккеисты выиграли со счетом 4:1. А уже во втором предсезонном матче года уступили «Ладе» из Тольятти – 3:6. Однако, ни для кого не секрет, что турниры в межсезонье выполняют скорее функцию просмотра новичков, чем славятся зрелищными дерби.

«Салават» уступил в предсезонном матче Кубка Башкирии «Ладе» со счетом 3:6. Фото: ХК «Салават Юлаев»

- Идет предсезонка, в составе было много новых ребят. Некоторые из них в первый раз играли во взрослый хоккей. Сегодня нам противостояла хорошая команда, которая была заряжена после поражения, - прокомментировал поражение от «Лады» наставник «Салавата» Виктор Козлов.

Матчем с «Амуром» уфимский «Салават Юлаев» завершит домашний предсезонный турнир. Первой настоящей проверкой для игроков и тренеров станет старт сезона 2026/27 в КХЛ. Первые три матча «юлаевцы» проведут на выезде: 5 сентября в Череповце против «Северстали», 7 сентября в Омске против «Авангарда», а 9 сентября в Астане против «Барыса».

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