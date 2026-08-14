Почему покупка квартиры для будущего студента становится разумной альтернативой аренде

Фото предоставлено группой компаний «Первый Трест»

Каждый год тысячи российских семей сталкиваются с одной и той же дилеммой: ребёнок окончил школу, поступление в вуз - вопрос решённый, но где он будет жить? Общежития не могут принять всех нуждающихся, да и условия там, мягко говоря, далеки от идеальных. В итоге перед родителями встаёт выбор: снимать жильё или покупать собственное. И всё чаще выбор склоняется в пользу покупки, особенно в сегменте новостроек.

Аренда vs Ипотека: битва цифр

Если посчитать, ежемесячный платёж по ипотеке за небольшую квартиру-студию или «однушку» в новостройке часто сопоставим со стоимостью аренды аналогичного жилья. Разница лишь в том, что, выплачивая ипотеку, вы вкладываете деньги в собственный актив, а не в карман арендодателя.

К тому же, снимая жильё, вы редко можете влиять на его состояние. Чаще всего рынок аренды для студентов - это «бабушкины» квартиры со старой мебелью, неудобной планировкой и часто сомнительным ремонтом. Расположение таких вариантов тоже не всегда радует: приходится выбирать между близостью к вузу и адекватной ценой, жертвуя временем на дорогу.

Фото предоставлено группой компаний «Первый Трест»

Глазами студентов: свобода, режим и тишина

Почему же современные студенты так настойчиво ищут отдельное жильё, а не место в общежитии? Дело не только в бытовом комфорте, но и в успеваемости.

Жизнь в общежитии - это вечный шум, очереди в душевую и кухню, а также невозможность сосредоточиться на учёбе.

- Мой сосед по комнате любит слушать музыку до двух ночи, а я не могу готовиться к экзамену, потому что в коридоре постоянно кто-то ходит и смеётся, - делится типичной проблемой студент второго курса.

В собственной квартире молодой человек может организовать полноценное рабочее место, где никто не тронет его конспекты и ноутбук.

Не менее важен «ритм жизни». «Совы» и «жаворонки» в одной комнате общежития - это вечный конфликт. Кто-то привык учиться ночью, а кто-то встаёт в 6 утра для пробежки. Отдельная квартира позволяет выстроить индивидуальный график: заниматься в те часы, когда продуктивность максимальна, готовить здоровую пищу без очередей в общей столовой и приглашать одногруппников для совместной подготовки к семинарам без опасений нарушить чужие границы. Это не прихоть, а осознанная необходимость для качественного образования.

Новостройка - первый капитал и безопасная среда

Приобретение квартиры в новом жилом комплексе решает эти задачи кардинально. Для многих семей это становится первым шагом к формированию капитала для ребёнка. Квартира в новостройке - не просто крыша над головой, а ликвидный актив, который со временем, как правило, только дорожает.

Кроме финансовой выгоды, есть и психологический аспект. Молодому человеку, только начинающему самостоятельную жизнь, важно чувствовать себя в безопасности и комфорте. В новых жилых комплексах, как правило, предусмотрены закрытые дворы, видеонаблюдение, современные системы безопасности и благоустроенные территории. Это не сравнить с арендой в старом фонде, где соседи могут оказаться не самыми приятными людьми, а состояние подъезда оставляет желать лучшего.

Что предлагает ГК «Первый Трест»?

Группа компаний «Первый Трест» предлагает проекты, которые идеально подходят для студентов и их родителей: современное жильё в районах с хорошей транспортной доступностью и продуманной инфраструктурой. Главный принцип - чтобы до вуза или остановки было удобно добираться, а рядом были магазины, парки и всё необходимое для повседневной жизни.

ЖК «8 Небо» (микрорайон «Планета»)

Расположен на пересечении улиц Лесотехникума и Комсомольской. Удобный выезд на проспект Салавата Юлаева - одну из главных транспортных артерий Уфы, что позволяет быстро добраться до большинства вузов и районов города. В шаговой доступности - школа, детский сад, торговые центры. Для студентов здесь предусмотрен соседский центр с коворкингом, открытой библиотекой и общей кухней - можно готовиться к занятиям в комфортной обстановке. В квартирах - высокие потолки, панорамные окна. Предусмотрены колясочные и велосипедные комнаты, посылочные боксы.

Фото предоставлено группой компаний «Первый Трест»

ЖК «Атлантис» (озеро Кашкадан)

Расположен в непосредственной близости от озера Кашкадан - одна из самых зелёных и экологичных локаций города. При этом транспортная доступность на высоком уровне: удобные выезды на основные магистрали позволяют быстро доехать до центра и учебных заведений. Рядом - детские сады, школы, спортивные объекты, магазины, кафе и рестораны. Всё, что нужно для студента, находится в пешей доступности. Благоустроенный двор с зонами для отдыха и спорта, детские площадки, колясочные.

Фото предоставлено группой компаний «Первый Трест»

ЖК «Гранд Авеню» (центр Уфы)

Расположен в центральной части города, в окружении парков и скверов. Отличная транспортная доступность: основные вузы, остановки общественного транспорта - в шаговой доступности или нескольких минутах езды. В самом комплексе расположится супермаркет, медицинский центр, кафе. Разнообразные планировки - от компактных студий до просторных квартир. Закрытый двор с разделением по возрастам, системы контроля доступа и видеонаблюдения.

ЖК «Мир» (Кузнецовский затон)

Комплекс на берегу реки, при этом с очень удобной логистикой: 10 минут до Монумента Дружбы (исторический центр), 11 минут до ТРЦ «Иремель». Удачное расположение позволяет совмещать жизнь у воды и быстрый доступ к городской инфраструктуре. Рядом - школы, детские сады, магазины. Закрытая территория, видеонаблюдение. Предусмотрены места для хранения колясок и велосипедов.

Фото предоставлено группой компаний «Первый Трест»

ЖК «Первый Остров» (Кузнецовский затон)

Уникальная локация в месте слияния рек Уфы и Белой, при этом транспортная доступность продумана до мелочей: быстрый выезд на набережную и центральные магистрали. До центра - 10 минут на автомобиле. Развитая инфраструктура вокруг: школы, детские сады. Для активного отдыха - вело-беговые дорожки, прогулочные зоны. В квартирах - высокие потолки, увеличенные окна, террасы.

ЖК «Лесное Ожерелье» (Орджоникидзевский район)

Расположен вблизи главной транспортной артерии Уфы - Проспекта Октября. Это один из самых востребованных районов с точки зрения логистики: отличная транспортная развязка позволяет быстро добраться до любой точки города, включая большинство университетов. В комплексе - дома разной этажности, просторные планировки с увеличенными окнами. Велосипедные и колясочные комнаты, посылочные боксы, собственная охрана. Рядом - развитая социальная инфраструктура.

ЖК «Urbanica» (Зеленая роща)

Расположен в районе Зеленая роща с развитой инфраструктурой: общественный транспорт, школы, детские сады, торговые центры, парки - всё в шаговой доступности. Близость к проспекту Салавата Юлаева позволяет быстро добраться до любой точки города. Первый литера уже сдан, ключи получили почти 400 семей. На придомовой территории - детские площадки и зоны отдыха, предусмотрены подземный паркинг, колясочные и велосипедные, специальное помещение для мытья колёс.

ЖК «Новатор» (центр Уфы)

Географический центр города - транспортная доступность максимальная. В шаговой доступности - торговые центры, гипермаркеты, остановки общественного транспорта. Удобно добираться до любых вузов. Разные форматы квартир - от уютных «однушек» до просторных вариантов. Застройщик уже передаёт ключи от вторых литера. Предусмотрены колясочные на первых этажах, подземный паркинг, внутреннее кондиционирование.

Студенческие годы: время учёбы и, часто, создания семьи

Годы учёбы в вузе - это не только время интенсивного получения знаний, но и важный этап взросления. Нередко именно в этот период рождаются молодые семьи. И здесь наличие собственного жилья становится не просто вопросом комфорта, а насущной необходимостью.

Собственная квартира в новостройке даёт молодым людям возможность строить отношения без оглядки на соседей по общежитию и без необходимости ютиться в съёмных квартирах. Когда появляется ребёнок, на первый план выходят совсем другие требования к жилью: безопасность, близость к детским садам и школам, наличие прогулочных зон.

«Первый Трест» предусмотрел и это. В каждом жилом комплексе проектируются детские и спортивные площадки, а также отдельные помещения для хранения колясок и велосипедов, что особенно важно для семей с маленькими детьми. Например, в ЖК «Новатор» колясочные расположены на первых этажах, что делает прогулки с малышом максимально удобными. А в ЖК «8 Небо» и «Urbanica» предусмотрены не только колясочные, но и специальные помещения для мытья колёс колясок и велосипедов - мелочь, которая делает жизнь с детьми гораздо комфортнее.

Такой подход позволяет жильцам не задумываться о том, где хранить детские принадлежности, и сосредоточиться на главном - счастье быть вместе.

Персональный подход

Вопрос выбора жилья для студента - ответственный и требующий внимания к деталям. В ГК «Первый Трест» это понимают и предлагают индивидуальные решения.

- Мы всегда подходим индивидуально к запросу каждого клиента и готовы предложить лучшие условия для приобретения, - говорит коммерческий директор группы компаний Елизавета Самойлова. - Даже с учётом времени, которое осталось до момента поступления молодого человека в вуз, мы поможем подобрать оптимальный вариант - по локации, формату и финансовым возможностям семьи. Наша задача - не просто продать квартиру, а сделать так, чтобы решение было взвешенным и комфортным для всех.

В «Первом Тресте» создали все условия для удобного выбора: открыты современные офисы продаж, где можно не только получить консультацию, но и с помощью 3D-технологий «прогуляться» по будущему жилому комплексу. Использование счетов эскроу при поддержке крупнейших банков гарантирует высокий уровень защиты для покупателей.

Выгодные условия от «Первого Треста»

Помимо качественных проектов, застройщик предлагает и финансовые стимулы, делающие покупку ещё более привлекательной:

• Программа Trade-in: Бесплатная помощь в продаже старой квартиры и подборе новой в комплексе.

• Использование материнского капитала: Возможность направить средства господдержки на покупку жилья.

• Ипотечные программы: Более 80 вариантов, включая льготную, семейную и военную ипотеку.

• Акции на отдельные квартиры: В некоторых проектах предусмотрены скидки и специальные предложения.

Покупка квартиры в новостройке для ребёнка-студента - это дальновидное решение, которое закрывает сразу несколько задач: обеспечивает безопасное и комфортное место для жизни на время учёбы и создаёт капитал для будущего. Сравнив стоимость аренды и ипотечного платежа, многие семьи понимают, что второй вариант - это инвестиция в собственное будущее.

ГК «Первый Трест» предлагает достойные варианты в разных локациях Уфы - от центральных районов до живописных набережных, с развитой инфраструктурой и привлекательными условиями покупки. Выбор очевиден: вместо того чтобы платить за чужую квартиру или терпеть неудобства общежития, лучше инвестировать в собственную, современную и удобную квартиру, где у студента будет своя тишина, свой ритм и своя свобода для достижения учебных и жизненных целей. А если в годы учёбы родится молодая семья - в таком доме уже всё продумано для комфортной жизни с детьми.

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