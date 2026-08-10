ГК «Первый Трест» внедряет цифрового двойника для полной визуализации объектов недвижимости

Изображение сгенерировано нейросетью, группа компаний «Первый Трест»

Группа компаний «Первый Трест», одна из ведущих строительных компаний Башкирии, продолжает развивать собственную ИИ-экосистему. В работу внедряется все больше инструментов, направленных на решение многих управленческих задач, в том числе повышения стандартов продаж и качества обслуживания клиентов. Новым шагом в этом направлении становится внедрение платформы интерактивной 3D-визуализации жилых комплексов. Она позволит клиентам получить полное представление о приобретаемом объекте еще на этапе строительства.

Изображение сгенерировано нейросетью, группа компаний «Первый Трест»

Технология, которая говорит на языке покупателя

Платформа позволяет представить каждый проект «Первого Треста» как живую трёхмерную сцену, которую можно детально рассмотреть прямо на экране монитора в офисах продаж группы компаний.

Цифровой двойник позволяет «облететь» двор и фасады, с высоты птичьего полета оценить окружающую инфраструктуру, зайти внутрь корпуса, выбрать этаж и квартиру, а также прогуляться по двору, увидеть планировку в объёме. Свет, тени, время суток и окружение меняются в реальном времени - все выглядит именно таким, как станет после сдачи комплекса.

Особое внимание уделено визуализации интерьеров: доступна ИИ-генерация различных стилей отделки и обстановки. За считанные секунды здесь можно примерить разные дизайнерские решения. Конечно, все это помогает представить будущее жильё и принять взвешенное решение о покупке.

Это как в увлекательной компьютерной игре – очень наглядно и реалистично: можно делать перестановку мебели и техники, видеть, как меняется освещения в комнатах в зависимости от времени суток. Прекрасная возможность почувствовать свой будущий дом.

Изображение сгенерировано нейросетью, группа компаний «Первый Трест»

Изображение сгенерировано нейросетью, группа компаний «Первый Трест»

Стратегический шаг в развитии ИИ-экосистемы

Внедрение этого инструмента - часть масштабной стратегии ГК «Первый Трест» по созданию собственной экосистемы, включающей все направления деятельности девелопера. Одним из важных шагов в этом направлении является создание департамента по внедрению ИИ. Сегодня в работе этого подразделения находятся более 20 продуктов, шесть из которых уже выполнены и проходят тестирование.

- Компания, оправдывая свое название, действительно, первая разрабатывает многие продукты, полных аналогов которых нет. – рассказывает директор департамента Ирек Гиниятуллин. - Это очень облегчает задачу принятия управленческих решений в компании и помогает нашим клиентам и партнерам определиться с выбором. Мы фокусируемся на участках с высокой долей рутинных операций и значимой стоимостью ошибки, и внедряемая нами программа визуализации - яркий пример такого подхода. Эта технология будет напрямую влиять на качество клиентского опыта и скорость продаж

По мнению топ-менеджмента «Первого Треста», искусственный интеллект позволяет быстро и качественно влиять на процессы, корректировать решения и проводить аналитику. «Главное здесь – скорость», - уверены здесь.

Инструмент продаж нового поколения

Для брокеров и агентов недвижимости такой «цифровой двойник» становится эффективным инструментом продаж.

- Продавать на этапе котлована всегда задача «со звездочкой», - говорит коммерческий директор ГК «Первый Трест» Елизавета Самойлова, - детальная визуализация поможет клиенту увидеть будущий дом и принять взвешенное решение о покупке до завершения строительства.

Программа, в том числе, призвана снижать количество возвратов и претензий, потому что покупатель получает полное представление о том, что приобретает, включая виды из окон, инсоляцию и планировочные решения. Это повышает вовлеченность: интерактивный формат исследования объекта создает эмоциональную связь с будущим жильем.

Разработчики продукта уверяют, что платформа легко встраивается на сайт застройщиков и работает на любом устройстве, что делает её доступной для широкой аудитории.

ИИ - драйвер развития девелопмента

Внедрение ИИ-решений в девелопменте становится новым стандартом конкурентоспособности. По оценкам экспертов, сквозное внедрение искусственного интеллекта в российский девелопмент может приносить около 0,9 трлн рублей ежегодно. При этом 64% компаний проводят эксперименты с ИИ, но лишь 9% находятся на стадии масштабирования решений.

ГК «Первый Трест» последовательно движется к созданию комплексной цифровой экосистемы, где искусственный интеллект сопровождает проект от проектирования до эксплуатации. Разрабатываются решения для автоматизации мониторинга ценообразования, управления рисками, проверки проектной документации и создания дашбордов для оперативного принятия решений на основе данных из различных источников .

Как отмечают эксперты, конкурентное преимущество получат не компании, первыми закупившие ИИ-инструменты, а те, кто сможет создать свой продукт, который отвечает реальным запросам специалистов, сможет встроить их в экономику проектов, систему данных и KPI. Это означает переход от разрозненных экспериментов к промышленному контуру внедрения, где искусственный интеллект становится участником процессов. Тем не менее, окончательные решения всегда остаются за людьми.

Внедрение программы визуализации - очередной шаг ГК «Первый Трест» в этом направлении, подтверждающий статус компании как одного из лидеров цифровой трансформации строительной отрасли в регионе.

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