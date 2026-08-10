«Было ощущение, что девушка-пилот ловит самолет»: пассажирка авиарейса откровенно рассказала о ЧП с молнией в небе над Уфой

Пассажирка того самого рейса Дарья Сидорова до сих пор вспоминает свой полет с содроганием, но благодарит пилота. Фото: предоставлено КП-Уфа

9 августа на Уфу обрушился мощный ливень с грозой и градом: по всему городу затопило улицы, в нескольких районах рухнули деревья, повредив припаркованные во дворах машины. Последствиями разгула стихии жители города активно делились в соцсетях. Однако во время шторма произошло и более серьезное событие. Как рассказала пассажирка рейса Калининград-Уфа, в момент посадки в уфимском аэропорту в борт ударила молния. К счастью, все обошлось благополучно, и самолет удалось посадить на запасном аэродроме. Подробностями этого инцидента Дарья Сидорова поделилась с «КП-Уфа».

«Самолет резко начал терять высоту»

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines 9 августа отправился из Калининграда в Уфу с опозданием на 6 часов: вылет откладывался из-за атаки вражеских БПЛА и временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. А когда борт наконец-то приблизился к точке назначения, столицу Башкирии накрыл сильный шторм с ураганным ветром и ливневыми тучами. Однако экипажу диспетчеры одобрили заход на посадку, но в момент снижения, как рассказывают пассажиры, в самолет попала молния.

- Мы попали в турбулентность, самолет резко начал терять высоту просто бесконтрольно. Было ощущение, что пилот-девушка буквально ловит самолет. Сама молнии я не видела, но пассажиры спереди рассказали, что точно видели молнии и огонь. Затем капитан сказала по громкой связи, что условия неподходящие, и мы уходим на запасной аэродром в Магнитогорске, - рассказывает пассажирка рейса Дарья.

Самолет рейса Калининград - Уфа из-за шторма в пункте назначения совершил вынужденную посадку в Магнитогорске Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как вспоминает уфимка, в момент сильной тряски у нее из рук вырвало телефон, и он улетел в хвостовую часть самолета. У других пассажиров тоже летали вещи по салону, люди испытали самый настоящий ужас. К счастью, когда пилоту удалось стабилизировать самолет и увести его из штормовых облаков, паника прекратилась. В общей сложности в небе над Уфой борт кружил около 20 минут на высоте птичьего полета. И почти все это время судно трясло.

После решения капитана уйти на посадку в Магнитогорске пассажиры выдохнули с облегчением. По их словам, когда самолет уже приземлился, девушка-капитан вышла из кабины, спустилась на взлетную полосу и села, обхватив руками голову.

- Уже находясь в автобусе и отъезжая от самолета, мы аплодировали ей. Она извинялась, что подвела нас, но никто так не считает. Она справилась на все 200 процентов и спасла всех нас, - говорит Дарья Сидорова.

Уже позже в Магнитогорске специалисты осмотрели самолет и, не найдя никаких повреждений, разрешили вылет в Уфу. Вот только еще раз испытывать судьбу почти никто из пассажиров уже не решился. Более того, как утверждает Дарья, авиакомпания вообще не стала давать никаких комментариев пассажирам по поводу произошедшего.

- Вообще ничего не прокомментировали. Сказали, просто сходите с рейса, поедете сами - все на этом. Хотелось бы какой-то ясности, ответа от авиакомпании. Что это вообще было и почему мы садились в Уфе в таких условиях? Мы когда уже приземлились в Магнитогорске, я увидела в соцсетях ролики о том, что происходит в Уфе. Что тут сносит деревья, идет град, топит улицы. И сразу подумала: а как вообще в таких условиях можно сажать самолет? Пилотам, конечно, виднее. Но, как по мне, условия были неподходящие, - говорит уфимка.

9 августа в Уфе бушевал шторм, но разрешение на посадку борту из Калининграда все равно дали. Фото: Минтранс РБ

ОФИЦИАЛЬНО

Позже в авиакомпании Nordwind прокомментировали ситуацию, произошедшую при выполнении рейса Калининград – Уфа. По данным перевозчика, информация о попадании в молнии в воздушное судно не соответствует действительности.

- При снижении в ночное время суток для выполнения захода на посадку в аэропорту Уфа самолет попал в условия грозовой деятельности и зону сильной турбулентности. В создавшейся ситуации экипаж принял грамотное решение об уходе на запасной аэродром Магнитогорска, где была выполнена благополучная посадка. Информация до пассажиров доводилась своевременно и в полном объеме. Ситуация оставалась под полным контролем, - сообщили в своих соцсетях представители авиакомпании.

В Nordwind также подтверждают, что после посадки в Магнитогорске 82 пассажира отказались от дальнейшего полета в пункт назначения.

- После дозаправки воздушного судна самолет рейса благополучно вылетел в Уфу. Авиакомпания Nordwind выражает искреннюю благодарность пассажирам за терпение, понимание и теплые слова в адрес экипажа. Ваша безопасность – наш безусловный приоритет, - прокомментировали в авиакомпании.

Получить оперативный комментарий от пресс-службы уфимского аэропорта не удалось. Мы опубликуем его, когда получим.

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