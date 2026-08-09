Мощный ливень обрушился на Уфу

Сегодня на Уфу обрушился сильный ливень и ураганный ветер. Последствиями стихии в соцсетях делятся местные жители.

О надвигающейся на Башкирию непогоде с дождями, грозами и ветром до 26 метров в секунду МЧС предупредило еще в первой половине дня. Около 21:00 стихия добралась до Уфы. Огромная черная туча пришла в город с северо-запада. Сначала на горизонте то и дело сверкали молнии и гремел гром, а потом к ним присоединился и сильный дождь. Ливень в считанные минуты стал топить улицы.

Черная туча нависла над городом около девяти часов вечера. Фото: соцсети

Как рассказывают местные жители, дождем подтопило улицу Коммунистическую в историческом центре города – вода на проезжей достигла середины колес автомобилей. Похожая ситуация сложилась и на других улицах.

Потоп на Коммунистической / 9.8

Бурные потоки воды также были на въезде в город, после моста, в сторону проспекта Салавата Юлаева. Там у ведущей к дороге лестницы образовался настоящий водопад, который после спуска бил проезжающие машины.

Водопад из-за ливня в Уфе / 9.8

По традиции не обошлось и без «гейзеров» на проезжей части. Один такой проснулся возле Дворца борьбы около ЖК «Биосфера». Еще один такой же возник и на пересечении улицу Баязита Бикбая и Сипайловской.

Гейзер на фоне ливня в Уфе / 9.8

Непростая ситуация сложилась у остановки Спортивной на проспекте Октября, где затопило не только дорогу, но и пешеходные зоны. Вода хлынула и прямиком в подземный пешеходный переход, поэтому пережидать там стихию оказалось не лучшей идеей.

Вода из-за ливня хлынула в подземный переход в Уфе / 9.8

Вместе с ливнем на город обрушился и ураганный ветер. Известно, что он повалил дерево на улице 50 лет СССР, и оно упало сразу на три автомобиля. Похожий инцидент случился и на затопленной Коммунистической, где насаждение повредило одну машину.

Ураганный ветер, пришедший вместе с ливнем, повалил деревья. Фото: соцсети

Согласно предварительным прогнозам, дождь в Уфе пока не утихнет. Он продолжит идти с разной степенью интенсивности всю ночь.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.