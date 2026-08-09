Сегодня, 9 августа, Уфа вновь подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил начальник Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Атака БПЛА на предприятия в Уфе 9 августа 2026 года: что произошло, подробности

Режим Беспилотной опасности на территории республики был введен в 7:30 по местному времени. Тогда же аэропорт Уфы закрыли на прием и выпуск самолетов.

Около 10:00 от жителей района Дема стали поступать сообщения о задымлении. Спустя 40 минут атаку вражеских беспилотников подтвердил начальник ГКЧС Башкирии Кирилл Первов. .

- Новая террористическая атака на предприятия Уфы. Беспилотники сбиты, один БПЛА попал в строящийся дом в Демском районе – задел башенный кран и упал на кровлю. Возникло возгорание, все службы на месте. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, за эту неделю это вторая атака вражеских БПЛА на Уфу - ранее налет был совершен 5 августа. Тогда обошлось без пострадавших, но возник пожар. Также дроны атаковали башкирскую столицу 1 и 2 августа.

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