В Уфе состоялась встреча «Создаем туристический контент» с участием Сангаджи Тарбаева

В Уфе прошла встреча «Создаем туристический контент», объединившая блогеров, лидеров общественного мнения, представителей туристической отрасли и органов власти. Участниками стали авторы контента с общей аудиторией более 15 миллионов подписчиков. В обсуждении приняли участие председатель Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, руководитель федерального комитета партии «Новые люди» по работе с инфлюэнсерами Мария Марьясова, а также представители туристического сообщества региона.

Главной темой встречи стало развитие внутреннего туризма через современные медиапроекты и качественный контент. Участники обсудили, как блогеры и авторы могут способствовать продвижению туристического потенциала Башкортостана, какие форматы сегодня наиболее востребованы аудиторией и как совместными усилиями формировать узнаваемый образ региона.

В ходе открытого диалога блогеры поделились своими инициативами и предложениями. Основатель проекта «Южноуральская тропа» Раис Габитов рассказал о развитии одного из крупнейших туристических маршрутов республики. Блогер Рустам Набиев предложил создать на маршруте небольшой инклюзивный участок, чтобы с красотой Южного Урала могли познакомиться и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Также прозвучали предложения по развитию транспортной доступности туристических объектов, поддержке событийного туризма и созданию новых маршрутов. Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров отметил, что туризм сегодня является одним из важных направлений развития экономики региона.

«Туризм — это инфраструктура, новые рабочие места, развитие территорий и бизнеса. Но самое главное — это люди, которые рассказывают о республике и помогают открыть её для миллионов туристов. Мы последовательно развиваем дороги, туристические объекты, событийную повестку и видим, что всё больше предпринимателей начинают инвестировать в эту сферу», — сказал Радий Хабиров.

Председатель Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев подчеркнул, что сегодня особенно важно не только создавать туристические продукты, но и рассказывать о них современной аудитории.

«О регионе можно рассказывать сколько угодно, но пока человек сам сюда не приедет, он не почувствует его атмосферу. Именно поэтому мы пригласили блогеров с многомиллионной аудиторией — чтобы они увидели Башкортостан своими глазами и рассказали о нём своим подписчикам. Качественный контент помогает людям открыть для себя новые места и вдохновляет на путешествия», — отметил Сангаджи Тарбаев.

По итогам встречи участники договорились продолжить совместную работу по развитию туристического контента, поддержке авторов, рассказывающих о Башкортостане, и продвижению туристических возможностей республики на федеральном уровне.