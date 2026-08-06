В Уфе прошел деловой забег

Фото: Т-Банк

Более 70 предпринимателей Уфы приняли участие в забеге на 5 километров, во время которого параллельно обсуждали деловую повестку. В процессе пробежки прошло интервью о развитии местного бизнеса. Мероприятие организовали в рамках федерального проекта «Локальный код», который Т-Банк проводит для исследования деловой активности в регионах и поддержки местных бизнес-сообществ.

Пейсером забега (опытный бегун, который ведет за собой группу и держит ровный темп) стал спортивный предприниматель, сооснователь IRONSTAR и ROSA RUN Владимир Волошин. Он брал интервью у одного из предпринимателей прямо на дистанции. Речь шла об особенностях предпринимательской среды в Башкирии и преодолении кризисов. Остальные участники слушали беседу через онлайн-трансляцию в наушниках.

Героем интервью стал основатель СК БЕЗОПАСНОСТЬ и первого триатлонного центра в Уфе, председатель комитета по спорту БРО ОПОРА РОССИИ Артур Аминев. Он рассказал, что одна из сильных сторон предпринимательской среды в городе — развитые сообщества. Команды помогают обмениваться опытом, поддерживать друг друга и проходить через кризисы.

— Самое ценное для предпринимателя — быть частью сообщества. Когда рядом есть люди с похожими ценностями, проще проходить кризисы, быстрее находить решения и двигаться вперед. В этом, мне кажется, одна из главных особенностей Уфы — здесь очень сильное предпринимательское сообщество, где многие вопросы до сих пор решаются через одно рукопожатие, — отметил Аминев.

Финишировав и восстановив дыхание, участники деловой пробежки пошли на кофейный рейв: это современный формат трезвых вечеринок, в которых пьют кофе, танцуют и общаются. Участники обсудили интервью, обменялись контактами и предпринимательским опытом.

Ранее утренние бизнес-забеги «Локального кода» прошли в Красноярске, Челябинске и Перми. Следующий проведут в Нижнем Новгороде 13 августа. Осенью проект прибудет в Екатеринбург, Казань и Краснодар. Но в этих городах встречи проведут в формате бизнес-фестиваля. Запланированы дискуссии с участием топ-менеджеров федеральных и региональных компаний, экономистов и представителей органов власти. По итогам фестивалей Т-Бизнес представит исследования об экономических трендах Урала, Поволжья и юга России, а также народные рейтинги популярных региональных брендов и заведений.