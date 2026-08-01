В Уфе ликвидируют последствия очередной атаки беспилотников.

В Уфе отразили очередную атаку беспилотников. Обломки одного из сбитых БПЛА упали на территории промышленной зоны, где после этого возникло задымление. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Атака БПЛА на предприятия в Уфе 23 июля 2026 года: что произошло, подробности

Сейчас, по словам руководителя региона, на месте работают оперативные службы. Специалисты занимаются ликвидацией последствий произошедшего.

По предварительной информации, в результате атаки погибших и пострадавших нет.

Напомним, что режим беспилотной опасности ввели в Башкирии сегодня, 1 августа, около 9:30 утра. Сейчас из-за ограничений не работает мобильный интернет. Также была временно приостановлена работа уфимского аэропорта.

Обновление: в 12:28 режим Беспилотной опасности в республике был снят.

Отметим, что предыдущая атака украинских дронов в Башкирии произошла неделю назад, 23 июля. Тогда обломки БПЛА упали на предприятие в Туймазинском районе, и случился пожар.

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