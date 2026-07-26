«Наша задача – сделать его местом для людей»: как в Уфе идет реконструкцию парка имени Ленина

Фото: администрация главы РБ

Глава Башкирии Радий Хабиров ознакомился с ходом реконструкции парка имени Ленина в Уфе, который является объектом культурного наследия. Работы там начались весной прошлого года, а завершить их планируют к октябрю текущего. Проект находится под надзором специальной рабочей группы Общественной палаты республики – они следят за соблюдением технологий и бережным отношением к историческим мемориалам.

Как пояснил подрядчик реконструкции парка, строители уже завершили реставрацию гранитных ступеней лестниц, смонтировали амфитеатр и две чаши фонтана, где сейчас выполняют внутреннюю отделку. Здесь же рабочие строят кафе, прокладывают инженерные сети, ставят опоры освещения и светильники, а также укладывают брусчатку и деревянные настилы. Масштабное обновление общественного пространства идет по графику.

– Очень рад, что мы наконец-то приведём эту часть города в порядок. Получится действительно здорово. Этот парк долгое время оставался преимущественно мемориальным пространством, и наша задача – сделать его местом для людей, чтобы мамочки приходили сюда с детьми, чтобы все гуляли в любое время суток и радовались жизни. Поэтому здесь появятся две большие детские площадки, амфитеатр для мероприятий, спортивные зоны, – сказал Радий Хабиров после осмотра объекта.

По словам руководителя региона, Башкирии удалось найти средства на восстановление арки, которая когда-то украшала парк. Конструкцию сделают из натурального камня. Хабиров добавил, что республика продолжит последовательно обновлять места для отдыха во всех городах и районах, вкладывая в эту работу «не только душу, но и серьезные средства».

Напомним, парк имени Ленина находится между улицами Заки Валиди и Тукаева. С одной стороны на него смотрит театр имени Мажита Гафури, а с другой – Белый дом Башкирии. Парк был заложен еще в 70-х годах XIX века уфимским губернатором Сергеем Ушаковым.