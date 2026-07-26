Делегация Башкирии во главе с Хабировым посетила Абхазию с официальным визитом

Фото: администрация главы РБ

Делегация Башкирии во главе с Радием Хабировым посетила Абхазию с официальным визитом. В открытом после масштабной реконструкции аэропорту Сухума руководителя региона и его команду встретил премьер-министр братской республики Владимир Делба. «Комсомолка» рассказывает, что делали башкирские чиновники в братской республике.

НОВАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

Визит Хабирова и его команды в Абхазию был непродолжительным – всего один день. После возложения цветов к памятнику «Свобода Абхазии» в селе Тамыш руководитель региона осмотрел обновленную набережную Диоскуров в Сухуме. Башкирия принимала активное участие в реконструкции этого объекта, который является одной из главным достопримечательностей города. Такого масштабного обновления здесь не проводили с 1950-х годов. Проект предусматривает благоустройство прогулочной зоны и полную модернизацию инженерных коммуникаций. Набережная Диоскуров соединяется с набережной Махаджиров, где находится знаменитая Сухумская колоннада, построенная в 1948 году. Именно она стала прообразом колоннады, которую открыли в Уфе в октябре 2024 года в честь дружбы народов Башкортостана и Абхазии.

В беседе с журналистами Радий Хабиров отметил, что Башкортостан традиционно поддерживает территории, которым необходима помощь.

– Когда наши товарищи из руководства Абхазии обратились к нам с просьбой поддержать реконструкцию набережной Диоскуров, мы откликнулись. Это непростая, масштабная работа, – подчеркнул глава Башкирии. – Все средства, которые мы нашли для поддержки, носят внебюджетный характер. Мы обратились к предприятиям, которые смогли оказать содействие.

Фото: администрация главы РБ

За помощь в реконструкции исторической набережной Башкирию поблагодарил президент Абхазии Бадра Гунба.

– Это яркий след, который республика оставляет в сердцах и душах нашего народа. Набережная преображается, и жители города долго будут помнить ваш вклад в этот проект, – сказал лидер государства.

ВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТОМ АБХАЗИИ

После осмотра набережной Хабиров обсудил с президентом Абхазии укрепление международных экономических связей, а также развитие туризма и гуманитарного сотрудничества. Гунба отметил, что связи между народами развиваются давно, и являются по сути дружескими. Глава государства назвал хорошей динамику торгового оборота с Башкирией и культурный обмен, организованный на постоянной основе.

– Мы всегда с большим удовольствием приезжаем к вам и отмечаем, как преображается страна, – сказал в свою очередь Радий Хабиров.

Глава Башкирии также обозначил приоритетные направления двустороннего сотрудничества.

– Важным шагом на этом пути стало открытие обновлённого аэровокзального комплекса Международного аэропорта «Сухум», а также запуск прямых рейсов в столицу Абхазии из Уфы. Безусловно, это серьёзный фактор для дальнейшего расширения турпотока. Кроме того, мы приняли решение о дополнительном финансировании программы «Башкирско-абхазское долголетие».

Фото: администрация главы РБ

В ходе встречи стороны выразили заинтересованность в увеличении товарооборота и подготовке в Башкирии профессиональных кадров для экономики и социальной сферы, в частности, здравоохранения. Гунба добавил, что наши медики имеют высокую квалификацию и успешно трудятся в больницах Абхазии.

В рамках той же встречи было принято решение, что Уфа и Сухум теперь становятся городами-побратимами. Соответствующее соглашение подписали мэры республиканских столиц – Рустам Шарипов и Тимур Агрба. В документе отмечена значимость межмуниципального сотрудничества как важного элемента конструктивного диалога, укрепления взаимопонимания и дружбы между народами двух стран. Стороны договорились о реализации совместных проектов в научно-технической, образовательной, культурной, гуманитарной и экономической областях.