В Стерлитамаке работает Региональный эндокринологический центр: как спасают здоровье жителей юга Башкирии

Приём врача-офтальмолога в Региональном эндокринологическом центре. Фото: Ольга Никитина

Сахарный диабет, нарушения работы щитовидной железы и другие патологии эндокринной системы требуют не просто разового визита к врачу, а системного подхода, постоянного наблюдения и своевременной профилактики осложнений. В ноябре 2025 года на базе Городской клинической больницы № 1 г. Стерлитамака открылся Региональный эндокринологический центр (РЭЦ). О том, как устроена его работа, какие задачи решает центр и чего уже удалось добиться за первые месяцы, — в нашем материале.

Почему возникла необходимость в создании центра

Республика Башкортостан — один из крупнейших регионов России, и доступность качественной специализированной медицинской помощи для жителей отдалённых районов остаётся приоритетом для системы здравоохранения. До открытия РЭЦ в Стерлитамаке основная эндокринологическая помощь была сосредоточена в Уфе — в Республиканском эндокринологическом центре на базе Республиканской клинической больницы им. Г.Г. Куватова. Для жителей юга республики поездка в столицу за консультацией была сопряжена с серьёзными временными и финансовыми затратами.

Создание Регионального эндокринологического центра в Стерлитамаке решило эту проблему. Согласно приказу о маршрутизации, к РЭЦ прикреплены 10 муниципальных районов и 2 городских округа. «Это значит, что жителям юга Башкирии не нужно будет далеко ездить, чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь — в центре можно будет пройти полное обследование и лечение», — отметила заведующая РЭЦ Ляйсан Шарипова.

Основная цель деятельности РЭЦ — обеспечение и повышение качества медицинской помощи взрослому населению республики по профилю «эндокринология» в амбулаторных условиях.

Занятия в рамках Школы сахарного диабета. Фото: Ольга Никитина

Структура и возможности центра

РЭЦ представляет собой многопрофильное подразделение, объединяющее несколько специализированных кабинетов. В структуру центра входят:

- кабинет врача-эндокринолога;

- кабинет «Диабетической стопы» — для профилактики и лечения одного из самых грозных осложнений сахарного диабета;

- кабинет врача-офтальмолога с лазерной операционной — для диагностики и лечения диабетической ретинопатии и других поражений органов зрения, которые часто сопровождают эндокринные заболевания;

- офтальмологический дневной стационар с лазерной операционной;

- Школа для пациентов с сахарным диабетом.

Такая структура позволяет пациенту проходить комплексное обследование и получать необходимое лечение в одном месте, без длительных переходов между разными медицинскими учреждениями.

Приём врача-эндокринолога в Региональном эндокринологическом центре. Фото: Ольга Никитина

Материально-техническая база

Открытие центра стало возможным благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». В рамках его реализации в 2025 году Городская клиническая больница №1 г. Стерлитамака обновила материально-техническую базу и расширила спектр медицинских услуг. Для вновь открытого РЭЦ поступило современное оборудование, в том числе ультразвуковой сканер и оптический когерентный томограф.

В июне 2026 года центр посетили эксперты федерального уровня — специалисты ФГБУ «НМИЦ эндокринологии им. академика И.И. Дедова» из Москвы. Они прошли весь маршрут пациента: от записи на приём до лечения в стационаре, оценили комфортность навигации, оснащение кабинетов и скорость записи к врачу. «Особенно порадовало, что наши гости высоко оценили материально-техническую базу центра», — подчеркнул главный врач ГКБ №1 г. Стерлитамак Ильшат Яппаров.

Осмотр в кабинете диабетической стопы. Фото: Ольга Никитина

Работа с пациентами: диалог и поддержка

Помимо лечебной работы, центр уделяет большое внимание просвещению пациентов и созданию комфортной психологической среды. В рамках РЭЦ работает Школа сахарного диабета. Как отметил главный врач больницы, она «уже давно перестала быть просто лекционным залом. Это живое сообщество, где пациенты и их близкие не только учатся правильно питаться, контролировать сахар и предотвращать осложнения, но и находят поддержку друг в друге».

В начале 2026 года, вдохновившись общением во время Дня открытых дверей в РЭЦ, в больнице создали пациентское сообщество для людей с сахарным диабетом. Сегодня сообщество насчитывает более 50 участников, и это число продолжает расти.

Как отметил главный врач ГКБ №1 г. Стерлитамак Ильшат Яппаров: «Это особенно важно в свете национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", ведь мы работаем для того, чтобы жители республики жили дольше и качественнее».

Двери Регионального эндокринологического центра в Стерлитамаке открыты для всех пациентов с заболеваниями эндокринной системы. Обратиться за помощью может любой желающий — центр работает в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.