Сегодня, 14 июля июня, город Салават в Башкирии подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили глава Башкирии Радий Хабиров.

Атака БПЛА на Салават 14 июля 2026 года: что произошло, подробности

Режим Беспилотной опасности на территории республики ввели в 6:27 по местному времени. Уфимский аэропорт был закрыт на прием и выпуск самолетов. Спустя час от жителей Салавата стали поступать тревожные сигналы: они сообщили о грохоте, звуках сирен и столбе дыма над промышленной зоной города. В 9:17 Радий Хабиров подтвердил информацию о прилетах.

- Отражена массовая атака вражеских БПЛА на промзону Салавата. Есть ряд очагов задымления, вызванных падением обломков сбитых беспилотников. Оперативные службы приступили к ликвидации последствий, сил и средств достаточно. Пострадавших нет, - передал руководитель региона.

В 9:22 режим беспилотной опасности в регионе был снят.

Напомним, в последний раз Башкирия подвергалась атаке вражеских БПЛА 25 июня. Тогда в Уфе её отбили силы Минобороны и службы безопасности предприятий. Обломки беспилотников упали в промзоне, обошлось без пострадавших. В самом Салавате прилеты БПЛА фиксировались трижды: 9 мая 2024 года, а также 18 и 24 сентября 2025 года.

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