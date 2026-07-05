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Общество5 июля 2026 15:00

В заказнике «Шайтантау» показали очаровательных байбаков

В Башкирии показали редкие кадры степных сурков в дикой природе
Источник:kp.ru
Фото предоставлено дирекцией по ООПТ Башкирии.

Фото предоставлено дирекцией по ООПТ Башкирии.

В заказнике «Шайтантау», расположенном в Хайбуллинском районе Башкирии, удалось запечатлеть байбаков — крупных степных сурков, которые считаются одними из самых узнаваемых обитателей открытых ландшафтов Южного Урала. Снимками поделилась дирекция по особо охраняемым природным территориям республики.

Одни из самых крупных представителей семейства беличьих

Байбак — это самый крупный вид сурков в России и один из крупнейших представителей семейства беличьих. Длина его тела достигает 50–70 сантиметров, а взрослые самцы к осени способны набирать вес до 10 килограммов. Такой запас необходим животным, чтобы успешно пережить продолжительную зимнюю спячку.

Настоящие хозяева степей

Байбаки живут колониями и большую часть времени проводят возле своих нор. Они очень осторожны: при малейшей опасности один из сурков издает громкий предупреждающий свист, после чего все животные мгновенно скрываются под землей.

Основу их рациона составляют травы, молодые побеги и другие растения. Благодаря своей деятельности байбаки играют важную роль в экосистеме степей — их норы служат убежищем для многих других животных, а рыхление почвы способствует ее естественному обновлению.

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