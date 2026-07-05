В заказнике «Шайтантау» показали очаровательных байбаков

В заказнике «Шайтантау», расположенном в Хайбуллинском районе Башкирии, удалось запечатлеть байбаков — крупных степных сурков, которые считаются одними из самых узнаваемых обитателей открытых ландшафтов Южного Урала. Снимками поделилась дирекция по особо охраняемым природным территориям республики.
Байбак — это самый крупный вид сурков в России и один из крупнейших представителей семейства беличьих. Длина его тела достигает 50–70 сантиметров, а взрослые самцы к осени способны набирать вес до 10 килограммов. Такой запас необходим животным, чтобы успешно пережить продолжительную зимнюю спячку.
Байбаки живут колониями и большую часть времени проводят возле своих нор. Они очень осторожны: при малейшей опасности один из сурков издает громкий предупреждающий свист, после чего все животные мгновенно скрываются под землей.
Основу их рациона составляют травы, молодые побеги и другие растения. Благодаря своей деятельности байбаки играют важную роль в экосистеме степей — их норы служат убежищем для многих других животных, а рыхление почвы способствует ее естественному обновлению.
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