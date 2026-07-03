В Михайловке растёт новый спортивный центр: стены вверх, график — в ритме

Фото: Виктория Рахимова

На стройплощадке села Михайловка, что в Абзелиловском районе, сегодня кипит работа. Будущий физкультурный зал уже обретает реальные черты: каркас здания вознёсся над фундаментом, строители монтируют сэндвич-панели, а параллельно ведут отделку внутренних помещений. Объект — долгожданный для всего района, и, судя по темпу, обещает быть сданным точно в график.

Как всё начиналось

Отсчёт истории этого проекта идёт с 8 мая. Именно тогда состоялась торжественная церемония подписания трёхстороннего договора между Благотворительным фондом РМК, администрацией Абзелиловского района и подрядной организацией ООО «Уральское управление строительством». Финансовую помощь в реализации этого проекта оказал Благотворительный фонд РМК при поддержке компании «Салаватское». В тот же знаменательный день на месте будущего зала заложили памятную капсулу времени с посланием потомкам — её должны вскрыть через два десятилетия. Этот символический жест объединил прошлое, настоящее и будущее спорта в селе.

С тех пор прошло несколько месяцев, и сегодня можно с уверенностью сказать: стройка набрала полную мощность. За плечами подрядчиков — устройство монолитного железобетонного фундамента, возведение несущего каркаса, и сейчас рабочие сосредоточены на монтаже стен из современных сэндвич-панелей. Материал выбран не случайно: он лёгкий, энергоэффективный и позволяет вести работы в любое время года. Параллельно бригада возводит внутренние перегородки, готовит проёмы для витражного остекления по контуру здания — зал обещает быть светлым и просторным.

Цифры, которые говорят сами за себя

Общая площадь строения составит 500 квадратных метров. Но сердце объекта — непосредственно игровое пространство: 288 «квадратов» при высоте потолков 8 метров. Такие габариты позволяют проводить здесь полноценные тренировки по баскетболу, волейболу, мини-футболу и другим видам спорта, требующим свободного воздушного пространства. Для пола предусмотрен специализированный спортивный линолеум — он амортизирует ударные нагрузки и снижает риск травм. В остальных помещениях полы будут из керамогранита: практично, долговечно и легко в уборке.

Но спортзал — это не только площадка для игр. Проектировщики продумали всё до мелочей: просторное фойе, кабинет для тренеров и отдельное помещение для хранения инвентаря. Здесь же разместятся душевые кабины и санузлы, а для личных вещей посетителей установят индивидуальные шкафчики. Что особенно важно — архитектура объекта адаптирована под маломобильные группы населения. Это осознанная социальная политика, которую поддерживают и заказчик, и подрядчик.

Фото: Виктория Рахимова

Инспекция на высоте

На днях стройку проинспектировал директор компании «Салаватское» Тагир Бахтигареев. Вместе с ним площадку обошёл руководитель подрядной организации Станислав Тарасюк, который подробно доложил о текущем этапе и планах. «Мы нацелены работать в две смены, чтобы ускорить процесс, — подчеркнул Тарасюк. — Сейчас основные усилия сосредоточены на возведении стен и перегородок. Как только закончим с этим, сразу приступим к монтажу витражей и внутренней отделке. Параллельно будем тянуть инженерные сети — электрику, вентиляцию, водоснабжение. Всё идёт по утверждённому графику, без отставаний».

Тагир Бахтигареев, осмотрев объект, не скрывал удовлетворения. «Этот проект для нас не просто очередная стройка, — отметил он в беседе с корреспондентом. — «Салаватское» уделяет большое внимание социальной ответственности на территории, где работает. Мы понимаем, как важен для села современный физкультурный комплекс — здесь будут заниматься дети, молодёжь, взрослые, а значит, район получит здоровое, активное сообщество. Мы не раз наблюдали, как подобные объекты преображают жизнь на селе. Поэтому мы держим руку на пульсе: регулярно выезжаем на площадку, обсуждаем нюансы с подрядчиками, корректируем планы благоустройства. То, что я вижу сегодня, вселяет оптимизм — темп высокий, качество работ на уровне, техника и материалы имеются в достатке».

Отдельной темой разговора стало благоустройство прилегающей территории. По словам Бахтигареева здесь будут высажены зеленые насаждения.

Местные кадры и народная поддержка

Руководитель подрядной организации Станислав Тарасюк также отметил, что в бригаде заняты не только приезжие специалисты, но и сами михайловцы. «Работа даёт людям стабильный заработок, а заодно они видят, как на их глазах рождается объект, который потом будут посещать их дети и внуки, — пояснил Тарасюк. — Это повышает ответственность и качество. Мы стараемся привлекать местных на все возможные этапы — от бетонных работ до отделки».

На встрече присутствовал и глава Таштимеровского сельского поселения Земфир Аргинбаев, в чьём ведении находится село Михайловка. Он поделился эмоциями: «Строители работают с душой. Мы, сельчане, давно мечтали о таком зале — раньше, чтобы заняться спортом, приходилось выезжать в райцентр. Теперь всё будет рядом. Подрядчик прислушивается к нашим пожеланиям. Темпы очень радуют, видно, что люди стараются. Надеемся, что уже в этом сезоне распахнём двери и услышим звон мяча и детский смех».

Взгляд в будущее

Новый физкультурный зал станет не просто точкой на карте — он призван стать центром притяжения для всех возрастов. Здесь планируют проводить уроки физкультуры для школьников, тренировки секций по игровым видам спорта, а также соревнования муниципального уровня. Особое внимание уделят адаптивной физкультуре: благодаря инклюзивной среде заниматься смогут и ребята с особенностями развития. А все необходимые тренажёры и инвентарь уже закуплены и ждут своего часа на складах.

Завершится строительство, как обещают, в намеченный срок. И тогда, возможно, именно здесь вырастут новые чемпионы, а капсула времени, заложенная в мае, когда-нибудь расскажет будущим поколениям о том, как строился этот зал — с энтузиазмом, заботой о людях и верой в здоровое будущее родного края.