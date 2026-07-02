«Во главе не красоты, а решений»: Центру красоты и молодости Giovane в Уфе исполняется 10 лет

На фото: Главный врач клиники Giovane Лилия Галиханова

Центр красоты и молодости Giovane в Уфе известен своим комплексным подходом к красоте и здоровью. В этом году клинике исполняется 10 лет, о пути ее становления и развития в интервью «Комсомольской правде – Уфа» рассказала главный врач Giovane Лилия Галиханова.

«Я не планировала становиться руководителем»

Вы прошли путь от клинического врача до главного врача крупного центра. В какой момент появилось желание выйти за рамки работы «у постели пациента»?

- Если честно, у меня никогда не было цели стать руководителем. Я долго работала в клинической медицине: после интернатуры — в 22-й больнице, затем более десяти лет в кардиоцентре. Это был очень сильный профессиональный этап.

Но со временем появилось ощущение ограниченности возможностей. Ты понимаешь, как правильно помочь пациенту, но не всегда можешь реализовать это в рамках системы. И становится очевидно: если хочешь влиять на результат, нужно влиять не только на лечение, но и на процессы вокруг него.

Большую роль сыграл и опыт обучения за рубежом - в Германии и Израиле. Там медицина выстроена иначе: врачи исходят не из симптома, а из поиска причин.

На фото: Главный врач клиники Giovane Лилия Галиханова

«Giovane пришлось перестроить изнутри»

Когда вы пришли в Giovane, это был в первую очередь эстетический центр. Что стало точкой трансформации?

- Центр уже тогда имел потенциал, но не было единой медицинской логики. Он воспринимался, скорее, как эстетическое пространство.

Мы начали с базового, то есть с медицины: расширили диагностику, усилили терапевтическое направление, добавили лабораторную базу. Дальше пошла системная работа: стандарты, маршрутизация пациентов, единый подход врачей.

Клиника активно инвестирует в технологии. Как вы отличаете медицинскую пользу от маркетинга?

- Оборудование должно решать задачу пациента. Если оно не влияет на результат, нам оно не нужно. Мы в первую очередь оцениваем доказательную базу, безопасность, прогнозируемость результата.

В этом году Giovane исполняется 10 лет. В какой момент она перестала быть просто клиникой?

- Это был постепенный процесс. Сначала мы работали как эстетический центр, но затем стало понятно: пациент приходит с задачей. Перелом произошел, когда мы начали выстраивать систему: диагностика - лечение - восстановление - эстетика.

«Культуру здоровья нельзя изменить быстро»

Можно ли изменить отношение людей к здоровью?

- Быстро - нет, нельзя Люди часто обращаются, когда проблема уже сформирована. Но можно постепенно менять подход через объяснение и профилактику.

Как вы видите будущее центра?

- Для меня ключевой вопрос - не масштабирование, а качество. Мы будем развиваться, но важно сохранить медицинское мышление.