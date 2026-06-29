В Башкортостане партия «Новые люди» усилит поддержку малого и среднего предпринимательства

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди»

25 июня в Уфе прошла стратегическая сессия, посвященная развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) в Республике Башкортостан. Мероприятие объединило представителей бизнеса, отраслевых экспертов, общественных деятелей и активистов для совместной выработки предложений по совершенствованию условий ведения предпринимательской деятельности. В ходе сессии участники работали по шести ключевым направлениям: туризм, ремесленничество, строительство, промышленность, IT и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. В формате командной работы были собраны, обсуждены и проанализированы инициативы, которые могут стать основой для дальнейших законодательных и управленческих решений.

Как отметил руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Республике Башкортостан Руслан Давлетшин, одной из ключевых задач мероприятия стал запуск работы Комитета по малому и среднему предпринимательству при региональном отделении партии, который возглавил Тимур Лукманов. «На стратегической сессии мы дали старт работе Комитета по малому и среднему предпринимательству при региональном отделении партии "Новые люди". Главная задача сегодняшней встречи — собрать предложения и идеи непосредственно от предпринимателей, чтобы затем направить их депутатам Государственной Думы. Сегодня существует запрос на новые, практичные законодательные инициативы, и именно предприниматели лучше других понимают, какие решения действительно необходимы.

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди»

Комитет станет постоянно действующей площадкой для открытого диалога между бизнесом, экспертами и органами власти, а также для совместной работы с профильным комитетом Государственной Думы над законопроектами и инициативами. При этом мы рассматриваем развитие малого и среднего предпринимательства комплексно. Это не только промышленность или строительство, но и туризм, который обладает большим потенциалом для Башкортостана. Развитие туристической отрасли открывает новые возможности для малого бизнеса, способствует созданию рабочих мест, повышает инвестиционную привлекательность региона и делает республику интереснее как для открытия собственного дела, так и для гостей из других регионов страны», — подчеркнул Руслан Давлетшин.

Модератор стратегической сессии, эксперт по управлению развитием Евгений Печорин отметил, что сегодня доля малого и среднего предпринимательства в экономике России остается значительно ниже, чем в ведущих экономиках мира, поэтому поиск новых решений для развития предпринимательства становится особенно актуальным. «Наша задача — не просто обсудить существующие проблемы, а сформировать реальные инициативы, которые можно реализовать уже в ближайшее время. До проведения сессии по каждому направлению были собраны десятки предложений от предпринимателей и экспертов. Во время совместной работы участники дополнили их, определили наиболее перспективные идеи и выбрали те, которые способны оказать наибольшее влияние на развитие малого и среднего бизнеса. За каждой инициативой стоят люди, готовые заниматься ее реализацией», — отметил Евгений Печорин.

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди»

По итогам стратегической сессии сформирован пакет приоритетных инициатив по каждому из шести направлений. Предложения будут направлены профильным органам власти Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы, а также станут основой дальнейшей работы Комитета по малому и среднему предпринимательству. Организаторы подчеркнули, что подобный формат открытого диалога позволит выстроить постоянную коммуникацию между предпринимательским сообществом, экспертами и органами власти, а также станет эффективной площадкой для обсуждения практических решений, направленных на развитие малого и среднего бизнеса в регионе.