«Опознание было на остановке»: мать 19-летнего парня, найденного мертвым спустя 4 дня после пропажи, возмутилась затянувшимся следствием

19-летний студент из Уфы был обнаружен мертвым после четырех дней поисков. Фото: соцсети

В ночь на 16 апреля стало известно об обнаружении тела 19-летнего жителя Уфы Николая Т. Почти четыре дня он числился пропавшим без вести, его искали сотрудники полиции и волонтеры. Молодого человека нашли неподалеку от колледжа, где он учился и подрабатывал. По версии правоохранительных органов, он покончил с собой.

Сейчас обстоятельства смерти студента устанавливают в СУ СК по Башкирии. Тем вреенем мама Николая Мария возмущена тем, что доследственная проверка затянулась, а в судебно-медицинской экспертизе допустили ошибку. Подробности семейной трагедии Мария рассказала «КП-Уфа».

ОПОЗНАНИЕ НА ОСТАНОВКЕ

С мамой Николая «КП-Уфа» говорила еще во время его поисков. Она рассказывала, что последний раз видела сына живым 11 апреля. В этот день он встретился со своей девушкой, и провел с ней ночь в съемной квартире. 12 числа они разъехались, и больше парня никто из близких не видел. Домой он не пришел, и на следующий день не появился в колледже, где учился и подрабатывал. Мама сразу же забила тревогу: это нетипичное поведение для ее сына (да и никаких конфликтов с девушкой или на учебе у него не было). Женщина написала заявление в полицию о пропаже, с 14 апреля к активным поискам подключились волонтеры. А уже в ночь на 16 апреля маме позвонили сотрудники правоохранительных органов и пригласили ее на опознание.

- Где-то в четвертом часу утра мне позвонил следователь, пригласили приехать на остановку УГНТУ. Там я успела всего пару мгновений посмотреть на сына и его сразу увезли. Понимаете, опознание было на остановке! Я, естественно, сразу в истерику, вопросы задавать им не могла. Когда сына хоронила, мне выдали свидетельство о смерти от 11 апреля. А его 12-го видели живым. В ритуальном агентстве мне на это сказали: «Если хотите, можем переделать дату, нам без разницы», - с ужасом вспоминает Мария.

По словам родных, у молодого человека не было никаких проблем на учебе и ссор с любимой девушкой. Фото: соцсети

Отчим Николая Максим в ту ночь сразу заметил, что у парня не было с собой сумки с паспортом и телефоном, с которой он никогда не расставался. По версии родных, личные вещи могли бы пролить свет на произошедшее с молодым человеком.

- Следователи мне сразу сказали: «Он это сам». А куда делись его вещи, телефон, никто не знает. Мне потом в Следкоме сказали, что передали материалы в МВД, потому что пропажей личных вещей занимаются в полиции, - говорит Мария.

На данный момент, по словам матери, никаких подвижек с поиском документов или мобильника Николая нет.

ОШИБКА В ФАМИЛИИ

Мама погибшего парня возмущена тем, что следователи не дали ей ознакомиться с материалами осмотра места происшествия, где нашли тело Николая. Кроме того, по словам Марии, затянули и с результатами посмертной судебно-медицинской экспертизы.

- Два месяца назад пришли результаты экспертизы, но мне не дали с ними ознакомиться. Кто-то допустил ошибку и там оказалась неправильно указана фамилия. Но мне сказали, что нужно в таком случае всё переделать, и с тех пор тишина. При чем здесь ошибка в фамилии на бумаге? Это были результаты все равно моего сына, а мне не разрешили на них даже посмотреть, - возмущается Мария.

Николай Т. учился в колледже в Уфе и там же подрабатывал. 13 апреля он не пришел на учебу и родные забили тревогу. Фото: соцсети

Родные Николая планируют подать жалобу в прокуратуру республики на работу следователей. Они уверены, что в смерти молодого человека слишком много неочевидных обстоятельств, на которые может пролить свет судмедэкспертиза. И многое можно будет узнать, если найти мобильный телефон парня.

- Прошло два месяца, результатов экспертизы мне не показывают. Или их нет вообще. Или они что-то исправляют, но я этого не знаю. Я подготовила жалобу в прокуратуру уже, завтра поеду подавать, - с тяжелым вздохом говорит Мария.

Мы обратились в СУ СК по Башкирии за официальным комментарием. Как только мы его получим, обязательно опубликуем.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.

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