Шельдяев заявил, что топлива в Башкирии достаточно

30 июня министр промышленности Башкирии Александр Шельдяев провел брифинг по главной теме последних дней – ситуации на топливном рынке республики. Что сказал чиновник в прямом эфире – читайте в нашем материале.

ДОСТАТОЧНО ЛИ ТОПЛИВА В БАШКИРИИ

Шельдяев отметил, что бензина в регионе достаточно.

– Ситуация непростая, но топлива достаточно. Наши НПЗ по сравнению с прошлым годом работают с увеличением [производства] на 10%. У нас в республике порядка 410 АЗС, из которых 290 – станции «Башнефть-Розница» и много частных АЗС. Мы совместно с Минтрансом и «Башнефтью» ведем работу с частными нефтетрейдерами, чтобы они подключались и возили топливо как внутри Уфы, так и в отдаленные районы республики, – сказал глава Минпрома республики. – Ни в одном населенном пункте сегодня нет такого, чтобы не работала хотя бы одна АЗС.

ЧТО ПО ОЧЕРЕДЯМ НА АВТОЗАПРАВКАХ

– Машин в три раза меньше. Пик [очередей] приходился на пятницу-субботу, когда достигало по 800 машин на 25 крупных АЗС в Уфе. Люди, чтобы приобрести бензин впрок, начинали заливать в канистры, емкости, делать несколько заходов… – сказал Шельдяев.

ОГРАНИЧЕНИЯ

На АЗС Башкирии продолжают действовать два ограничения: нельзя продавать топливо в канистры и другие тары, а также более 30 литров на один автомобиль. За соблюдением этих мер в Уфе следят несколько групп Центра общественной безопасности, а в других городах и районах – чиновники из местных администраций. По словам Шельдяева, нарушения введенных ограничений были, но носили единичный характер и пресекались.

– Бюджетные учреждения, которые работают по жизненно-важным функциям, – они работают без ограничений. Это и категории муниципальных и экстренных служб: скорая помощь, пожарные. Есть списки. С этим проблем нет. В трех районах были случаи с вывозом мусора, но теперь таких проблем нет, – сказал министр. – На каждой АЗС в Уфе и отдаленных территориях всегда есть резервный запас топлива для таких организаций.

Министр Александр Шельдяев. Кадр видео: БСТ

Глава Минпрома добавил, что слухи о том, что заправлять будут якобы только автомобили госорганов и экстренных служб, не соответствует действительности.

В контексте закупок бензина в канистры (чем жители активно пользовались до ограничения) Шельдяев предупредил, что хранение легковоспламеняющихся жидкостей на балконах в гаражах – это противозаконно и небезопасно. И в случае возгорания из-за них владелец может понести уголовную ответственность.

Жителям, которые из-за запрета на канистры и тару пока не могут заправить мотоблоки, газонокосилки и триммеры на своих участках, посоветовали пока отложить работы на своих участках.

– Послаблений для физлиц пока мы сделать не можем. Надо немного подождать. Как только начнем работать в нормальном режиме, снимем меру на отпуск в канистры и тару, – сказал глава Минпрома РБ.

ПРО ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА МАЛЕНЬКИХ И АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ЗАПРАВКАХ

– Ряд частных АЗС цены подняли из-за того, что нефтетрейдер продал им топливо по повышенной цене, и они делают свою наценку. Здесь совместная работа с ФАСом идет. Думаю, частные АЗС пойдут навстречу. Они не завышают цены выше предусмотренных норм, – отметил Александр Шельдяев.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, ЕСЛИ ВОЗНИКАЮТ ПРОБЛЕМЫ С БЕНЗИНОМ

В Башкирии работает ситуационный центр с 8:00 до 20:00 без выходных. Обратиться туда можно по телефону 2-18-19-19. После приема заявку передают в ЦУР и профильные ведомства для рассмотрения и реагирования.

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