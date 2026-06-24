Искали средства связи: на обыск в квартире подследственного мэра Уфы подали жалобу

Фото: мэрия Уфы

Сторона защиты подследственного мэра Уфы Ратмира Мавлиева попросила признать незаконным обыск в его квартире во время домашнего ареста. Соответствующую жалобу рассмотрит Верховный суд Башкирии. Об этом «КП-Уфа» сообщил адвокат сити-менеджера Марат Самойлов.

– Обыск был проведен в июне как по случаю, не терпящему отлагательств, на основании постановления следователя и без судебного решения [оно было получено от Советского райсуда уже после обыска – процедура позволяет это сделать в течение трех суток]. Обыск проводился в целях поиска средств связи – якобы он [Мавлиев] общается по телефону на домашнем аресте. Но ничего не обнаружили у него. Мы считаем, что никаких не требующих отлагательств в этом случае нет, и подали жалобу, – пояснил в разговоре Самойлов.

Он добавил, что эта апелляция будет рассматриваться 7 июля. А завтра, 25 июня, пройдет суд по продлению меры пресечения мэру Уфы. Мавлиев будет присутствовать на заседании.

Напомним, Ратмира Мавлиева задержали 28 апреля, его обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взяток. Согласно версии следствия, мэру инкриминируют отчуждение участка 1,3 тыс. кв. м в санатории «Радуга» через подчиненных, сбор 30 млн руб. с рекламных агентств в качестве «пожертвований», из которых 21 млн ушел автомобиль для личных и служебных поездок, а также получение 10 млн руб. от девелопера за покровительство при сдаче многоквартирного дома.

Вину мэр Уфы категорически отрицает. После задержания он заявил, что его оклеветал застройщик, с которым у администрации города ведутся судебные тяжбы.

Ситуацию с арестом Мавлиева комментировал глава Башкирии Радий Хабиров. Он заявил, что тот будет сохранять пост мэра пока его вина не будет доказана в суде.

Сначала Ратмира Мавлиева отправили в СИЗО, но он смог добиться перевода на домашний арест. 12 мая его госпитализировали в РКБ имени Куватова с подозрением на сердечный приступ. Спустя восемь градоначальника выписали, и он вернулся под домашний арест.

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