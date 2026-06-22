Срывало деревья и крыши, а теплицы летали по участкам: последствия урагана в Башкирии

Последствия стихии. Фото: соцсети

По востоку Башкирии пронесся сильнейший ураган с проливным дождем. Не обошлось без последствия. Местные жители и власти показали, что натворила стихия.

Ветер, скорость которого достигала 26 метров в секунду, обрушился на Абзелиловский район во второй половине дня 21 июня. Больше всего досталось муниципальному центру – селу Аскарово.

Ураган обрушился на Аскрово ближе к вечеру. Перед этим небо над селом заволокло угрожающей тучей. Фото: соцсети

Мощные порывы стали валить деревья по всей округе, насаждения падали на дороги и обрывали линии электропередач.

Деревья падали на линии электропередач и дороги. Фото: соцсети

Местные жители поспешили попрятаться по домам, но и там было не совсем безопасно: ветер срывал крыши построек.

Ураган сносил крыши. Фото: соцсети

Кровли не выдерживали порывов. Фото: соцсети

Не могли устоять под ударом стихии заборы и другие слабо укреплённые конструкции, в том числе теплицы на огородах у сельчан.

На одном из участком теплица едва не перелетела через забор. Фото: соцсети

Коммунальщики уже вечером принялись разгребать последствия стихии.

Некоторые жители встретили стихию в дороге

– В первую очередь наши бригады расчищают проезжую часть — убирают упавшие стволы и ветки, чтобы обеспечить проезд спецтехники и скорой помощи. Аварийные службы работают на местах, ведётся распиловка завалов и предварительная оценка ущерба. Прошу всех сохранять спокойствие и осторожность: не подходите к оборванным проводам, шатким конструкциям и местам проведения работ. Водителей прошу быть внимательными на дорогах, где ещё ведутся работы, – передали в аскаровском сельсовете.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Ураган прошелся и по Бурзянскому району Башкирии. Там деревья попадали на линии электропередач, досталось и насаждениям в музейно-экскурсионном комплексе «Шульган-Таш». Местные службы работают над ликвидацией последствий стихии: уже восстановили связь и убирают аварийные деревья.

Ранее на оперативном совещании в правительстве Башкирии министр ЖКХ Ирина Голованова доложила, что ураган еще в субботу, 20 июня, затронул Кугарчинский и Зианчуринский районы. В этих муниципалитетах без электричества остались 54 населенных пунктах. Свет пропал в 2,8 тысячи домов, где живут более 7,8 тыс. человек. Спустя сутки подача света была восстановлена.