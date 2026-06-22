Партия «Новые люди» учредила премию «Блогер Башкортостана»

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

На мероприятии руководитель регионального отделения партии Руслан Давлетшин презентовал премию «Блогер Башкортостана».

- Сегодня блогеры - важная часть общественной жизни, настоящие лидеры мнений. Они помогают людям узнать больше о развитии Башкортостана, поднимают социально значимые вопросы. Мы видим большой запрос на объединение блогерского сообщества и создание площадки для конструктивного взаимодействия. Такую площадку мы создаем на базе партии «Новые люди». Скоро запускаем премию «Блогер Башкортостана». Мы хотим поддержать авторов, которые продвигают позитивный образ республики, рассказывают об уникальных местах и людях. Планируем сделать эту премию ежегодной, - рассказал Руслан Давлетшин.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Особое внимание участники круглого стола уделили теме внутреннего туризма. Они отметили, что у Башкортостана огромный потенциал для привлечения туристов. Вместе с тем многие природные, исторические и культурные достопримечательности остаются недостаточно известными за пределами региона. Именно поэтому будущая премия будет поощрять авторов, которые помогают открывать Башкортостан широкой аудитории.

В ходе дискуссии блогеры также подчеркнули необходимость постоянного взаимодействия с органами власти. По итогам круглого стола было принято решение о создании при региональном отделении партии «Новые люди» постоянной площадки для диалога между блогерами и представителями законодательной и исполнительной власти. Там будут обсуждать инициативы по развитию медиасреды.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Участники круглого стола договорились продолжить совместную работу над концепцией премии и критериями отбора победителей. О старте проекта «Блогер Башкортостана» и начале приёма заявок будет объявлено в ближайшее время.