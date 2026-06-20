Умер в день похорон дочки: не стало водителя скорой помощи, в которой погибли три человека

Павел и его дочь Валерия. Фото: соцсети

В реанимации Месягутовской центральной районной больницы в Башкирии скончался 41-летний Павел Шлезенгер. Он был за рулем той самой скорой помощи, которая попала в страшное ДТП в Дуванском районе. В спецмашине тогда погибли сразу три человека: два медика и дочь Павла.

Напомним, 18 июня бригада Месягутовской ЦРБ — 41-летний водитель Павел Шлезингер, педиатр и медсестра — отвезла пациента в Уфу, а обратно собиралась привезти результаты анализов. Еще в башкирской столице к медикам в «Газель» подсела 20-летняя дочь водителя Валерия — студентка физтеха УУНиТ, только сдавшая экзамен. Ей было удобно доехать сразу вместе с папой и его коллегами до дома в родном селе.

После 3-часовой поездки, перед самым въездом в Месягутово, случилось страшное. Павел на скорости врезался в стоявшие на красный сигнал светофора «Ладу Весту» и большегруз «Мерседес». Удар разворотил кабину «Газели», все три пассажирки погибли на месте.

Фото с места происшествия: ГАИ РБ

Павла в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимацию, но травмы оказались фатальными. Он скончался, не приходя в сознание, утром 20 июня (информацию подтвердили близкие и Минздрав Башкирии). У мужчины остались супруга и еще двое детей школьного возраста.

Павел умер в день похорон всех жертв ДТП, в том числе и собственной дочки. Помимо Валерии, сегодня родные также простились с Назгуль Вакиловой (26 лет, педиатр поликлиники при ЦРБ, приехавшая после окончания вуза лечить детей в Месягутово по программе «Земский доктор») и Гузель Сайфуллиной (36 лет, медсестра эндокринолога в больнице и мама двои детей – сына и дочки).

Погибшие Назгуль и Гузелия. Фото: соцсети

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