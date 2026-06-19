«Не просто клиника, а важный ресурс для семей»: как работает Центр генных дерматозов РБ

На фото: Трафимова Юлия Александровна врач-дерматолог, Туперцева Гульнара Тимерхановна врач-гастроэнтеролог

Центр генных дерматозов Республики Башкортостан — это региональный центр оказания медицинской помощи пациентам с генными дерматозами, такими как буллезный эпидермолиз, ихтиоз, различные виды кератодермий и другие. Находится центр генных дерматозов на базе ГБУЗ РБ ГКБ 9 г. Уфы, в состав которого с 1 мая 2026 г. вошла детская поликлиника 6 (на данной базе центр локализовался с момента открытия). Этот формат был разработан совместно фондом «Дети-бабочки» и Министерством здравоохранения Республики Башкортостан для обеспечения качественной и доступной медицинской помощи в регионах. В центре генных дерматозов медицинскую помощь оказывает мультисциплинарная бригада врачей, состоящая из врача дерматолога, гастроэнтеролога, аллерголога и по необходимости врачей других специальностей. Пациент в режиме единого окна может получить консультации врачей различных специальностей, детям с буллезным эпидермолизом, помимо консультации врачей, проводятся перевязки ран, так как кожа данных детей очень хрупкая, от малейшего удара возникают пузыри, которые быстро вскрываются с образованием обширных ран, которые необходимо ежедневно перевязывать для предотвращения инфицирования.

За время существования центра медицинскую помощь получили свыше 2500 детей с кожными заболеваниями со всей Республики Башкортостан, под наблюдением находится более 350 пациентов с генными дерматозами. До открытия центра пациенты и их родители не подозревали у ребенка наличия какого-либо генетического заболевания кожи, так, например, с момента открытия центра в три раза увеличилась диагностика ихтиоза, пациенты и их родители обращаются с сухостью кожи, проявлениями атопического дерматита, а при осмотре обнаруживаются все проявления ихтиоза, которое в дальнейшем подтверждается генетическим анализом.

Центр генных дерматозов в Уфе — это не просто медицинское учреждение, а важный ресурс для семей, сталкивающихся с редкими кожными заболеваниями. Он обеспечивает доступ к качественной медицинской помощи, способствует повышению осведомленности о генетических дерматозах и улучшает качество жизни пациентов. Запись в центр осуществляется по телефону 89373035792 ежедневно с 8:00 до 16:00, а адрес центра: г. Уфа, ул. С. Пашкова, д. 8, кабинет 403.

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