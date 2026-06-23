«Это чудо»: под Псковом нашли сейф с уникальными документами и письмами времен Великой Отечественной войны

Фото: администрация главы Башкирии Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Псковской области был обнаружен сейф с уникальными документами и знаменами времен Великой Отечественной войны – эти артефакты принадлежали 170-й стрелковой дивизии, сформированной в Башкирской АССР и отправленной на фронт 23 июня 1941 года. О находке во время оперативного совещания сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Сама по себе эта находка – уникальное событие, чудо. Ведь в болотах обнаружили сейф с документами в таком состоянии, что их вполне можно читать. Находки нужно очень внимательно изучить, – подчеркнул руководитель региона. – Это огромный материал, который позволит нам открыть пока неизвестные страницы истории Великой Отечественной войны.

Фото: администрация главы Башкирии

Как уточнили в администрации главы Башкирии, находка была сделана поисковыми отрядами республики совместно с коллегами из других регионов, которые работают на местах боёв 170-й стрелковой дивизии. Армейский сейф обнаружили на болотах северо-западнее деревни Сомино Невельского округа. Внутри хранилища находились более тысячи страниц документов 210 отдельного батальона связи (информация о численности и боевом составе, его подготовке к войне, передислокациях, воинская Присяга с подписями бойцов), письма, военная литература и знамя.

Все документы и знамя передадут в Архив Башкирии. И уже там профильные специалисты будут их исследовать.

170 стрелковая дивизия была сформирована в городе Стерлитамаке и в первые дни Великой Отечественной войны отправлена на фронт. В ходе ожесточенных боев она трижды попала окружение в районе городов Себеж, Невель, Великие Луки. В конце августа 1941 года из окружения вышли единичные бойцы и командиры дивизии.