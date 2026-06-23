«Моя слабость и сила в занятости!»: Ляйсан Николаева в третий раз стала Председателем Башкирской «ОПОРЫ России»

Александр Калинин, Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА России", Ляйсан Николаева, Председатель Башкирской «ОПОРЫ России»

Ляйсан Николаева - личность уникальная без всякого преувеличения. Быть не просто женщиной в мусульманской республике, а лидером общественного мнения и успешно возглавлять тысячное сообщество с постоянно растущим количеством членов (предпринимателей) которые вступают за добровольные взносы, чтобы быть в команде – огромная заслуга и большой труд.

Позвольте поздравить Вас переизбранием на 3 срок. Какие планы?

- Спасибо большое! Да, вы правы, у нас большое сообщество активных предпринимателей! Хотя в 2014 году, когда я только пришла в «ОПОРУ России», нас было 27 человек, а сегодня мы уже в лидерах и на федеральном уровне! Пользуясь случаем, хочу поблагодарить каждого за доверие и голос за меня! Конечно, нет предела совершенству, и я мечтаю, чтобы каждый предприниматель был в сообществе. Искреннее верю, что от среды зависит половина успеха и достижение целей!

Если первый срок был установочный, второй – развитие, то третий я бы назвала созиданием. В планах – проекты, опробованные в региональной сфере, реализовать на федеральном уровне. Создание бизнес-среды, где «все включено» для наших предпринимателей, усовершенствование инструментов поддержки предпринимательства. А самое главное, третий срок – это время подумать про преемственность.

А каким на ваш взгляд должен быть современный общественный деятель?

- Профессиональный, человекоцентричный и гибкий! Общественная деятельность - это образ жизни. Это и миссия, и кайф от того, что ты делаешь, но должен быть баланс. В моем случае это, конечно, правильное совмещение бизнеса и общественной деятельности. Опыт и практика в предпринимательстве – это то, что, на мой взгляд, делает из меня профессионального общественника. Также важно, чтобы общественный деятель придерживался высоких этических стандартов, осознавал ответственность за свои слова и действия, стремился к саморазвитию

Как подбираете команду? Какие качество цените?

- По принципу «выживания». Я всегда открыта к новым людям и проектам. Обычно со мной в команде те, кто по своей инициативе пришел ко мне на работу, а не по объявлению или через конкурс. Для меня честность, доверие и ответственность - главные требования к сотрудникам. У меня и самой характер не сахар, поэтому очень берегу тех, кто рядом, и стараюсь баловать, когда есть возможность. Сейчас у меня команда мечты!

Ляйсан Николаева, Председатель Башкирской «ОПОРЫ России»

Случается разочаровываться в людях?

- Я в основном четко себе даю ориентир, на какой проект пришел человек. Кто-то идет со мной по проекту «жизнь», кто-то – на «периоды», и это нормально! Я научилась принимать и отпускать, поэтому особых переживаний или разочарований сейчас не испытываю. Я больше расстраиваюсь, когда вижу лень, ложь, обман, наглость и нереализованные возможности. У меня любовь выдается авансом: всех люблю, а потом просто делаю выводы.

Как расслабляетесь? Есть ли секреты выходить из тяжелой ситуации?

- Моя слабость и сила в занятости. Мне очень нравится работать и зарабатывать. Люблю состояние свободы, что дают моя деятельность и мой образ жизни. В сложные моменты я сплю или нажимаю кнопку «стоп», чтобы не принимать поспешных и эмоциональных решений, и переключаюсь на другую деятельность. Чаще с друзьями встречаюсь, за теплыми разговорами все проблемы рассеиваются. У меня уникальные и очень отзывчивые друзья, без которых меня бы не было в той роли и на той должности, на которой я сейчас.

В чем для вас заключается счастье? И какой ваш совет счастливой жизни?

- Счастье для меня однозначно в состоянии души! Я отлично себя чувствую, когда родные и близкие живы и здоровы. Особенно счастливые моменты для меня, когда выезжаю из города в деревню к родителям. Сын с дочерью в машине выбирают, что будем слушать по дороге, папа названивает, когда открывать ворота, а мама просит написать смс за 15 минут до приезда, чтобы лапшу положить в бульон!

На мой взгляд, каждый человек должен прожить жизнь в гармонии с собой. Нет верного рецепта счастья: если вы принимаете все, что было с вами до этого, а через 10, 20 или даже 50 лет готовы принять вашу сегодняшнюю жизнь, вас устраивает все, что делаете сегодня – то тогда вы счастливый человек.