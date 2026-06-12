Какой может стать Уфа к своему 500-летию: с помощью нейросети «гуляем» по городу будущего

Сегодня Уфа празднует очередной День рождения - столице Башкирии исполняется 452 года. Фото: Яндекс.Карты

12 июня Уфа отмечает День города, в этом году башкирской столице исполняется 452 года. В последние годы здесь практически в чистом поле появляются новые микрорайоны, присоединяются новые населенные пункты, сносится ветхое жилье, а на его месте вырастают высотки. Многие инфраструктурные проекты, которые задумывались еще в советские времена, становятся реальностью. Например, проспект Салавата Юлаева и Восточный выезд задумывали построить еще в 1980-х годах, и тогда эти идеи считались чем-то невероятным. А уже сегодня они значительно облегчают жизнь уфимцам и гостям города, помогая преодолевать большие расстояния за короткое время.

И пусть некоторые большие стройки в Уфе идут очень медленно, большинство из них все же завершаются. А значит, у многих проектов, задуманных уже в XXI веке, есть будущее. С помощью нейросетей мы решили пофантазировать, как бы могла выглядеть столица Башкирии в дни своего 500-летия - c учетом того, что будут реализованы задумки архитекторов, дорожных строителей и составителей городского Генплана.

МЕТРО И ПАМЯТНИК САЛАВАТУ

Недавно в интервью на радио «Комсомольская правда» глава Башкирии Радий Хабиров вновь вспомнил о том, что уже давно существует проект уфимского метро. Он заявил, что полностью отказаться от идеи собственной подземки в столице республики власти не готовы, и выразил надежду, что когда-нибудь появятся ресурсы для строительства и запуска метрополитена.

Напомним, идея построить в Уфе метро появилась в 80-е годы, а 30 мая 1996 года Президент России Борис Ельцин заложил первый камень будущей подземки. Долгое время камень так и стоял на площади перед Универмагом «Уфа», но спустя несколько десятилетий исчез.

Так по проекту 1983 года должна была выглядеть первая ветка уфимского метрополитена

В те годы вопрос строительства уфимского метро стал как минимум дискуссионным – геологи утверждали, что делать этого категорически нельзя. Город находится на горе, под которой карстовые провалы, а из-за метро могут провалиться под землю целые улицы. Правда, позднее уже другие специалисты стали утверждать, что это решаемая проблема. Как бы то ни было, проект уже есть, как и список станций и даже схема первой ветки. Предлагаем свой вариант, как могла бы выглядеть станция «Проспект Октября».

Вариант внутреннего оформления одной из станций уфимского метро от нейросети

Следующий объект, который мы решили визуализировать, «гуляя» по Уфе будущего с помощью нейросети – памятник Салавату Юлаеву. Символ Башкирии сейчас находится на реконструкции, причем власти склоняются к замене статуи на точную бронзовую копию. Оригинал планируют убрать под купол и поставить на всеобщее обозрение уже как музейный экспонат. А место на высоком берегу Белой займет обновленный батыр. И простоит он там еще сотни и сотни лет.

С самого начала, еще при разработке первых эскизов, скульптор Сосланбек Тавасиев планировал, что Салавата отольют из бронзы. В 1967 году был установлен монумент, собранный из бронзированного чугуна, и простоял он до октября 2025 года. А вот как мы представляем памятник национальному герою башкирского народа через 50 лет.

Таким нейросеть видит памятник Салавату Юлаеву в будущем. В случае, если его заменят бронзовой копией

КАНАТНЫЕ ДОРОГИ И НОВЫЕ РАЙОНЫ

Несколько лет назад власти Башкирии озвучили еще одну транспортную идею, задуманную еще в 2010-х годах. По задумке правительства республики, к 2024 году должны были запустить несколько канатных дорог. Если точнее, по существующим проектам, в Уфе должны появиться 8 «канаток», с помощью которых можно спуститься с вершины горы вниз, в другой район.

Как может в будущем выглядеть район Алексеевки по версии нейросети

Согласно этим проектам, канатные дороги должны связать набережную реки Белой и Кооперативную поляну, микрорайон Сипайлово с районом Школы-интернат №1, а также район парка Гафури с Забельем (новый микрорайон Затон-Восточный) и так далее. Был даже проект, оставшийся только на бумаге: связать микрорайон Дема с помощью канатной дороги с Евразийским НОЦ. От него отказались почти сразу из-за геологических особенностей на левом берегу Белой.

Канатная дорога через Белую от Набережной до Кооперативной поляны. Вариант от нейросети

Мы решили представить, как бы могли выглядеть канатные дороги в Уфе, если бы в будущем их все-таки построили. При этом, не забывая о том, что согласно Генплану города, принятого в 2022 году, столица Башкирии должна «расширяться» в сторону Забелья и Зауфимья.

Вариант развития Забелья в Уфе от нейросети

То есть новые районы будут строиться с нуля на левом берегу Белой, а связывать их с уже существующими будут канатные дороги. Например, из Нижегородки в Затон или из Кооперативной поляны на Набережную Белой.

Так нейросеть видит микрорайон Затон, если он соединится с Нижегородкой мостом через Белую

СТАРЕЙШИЙ РАЙОН УФЫ

В завершение мы решили немного пофантазировать о том, как может выглядеть через 50 лет старейший район Уфы, сегодня именуемый Архиерейкой.

Сотни лет назад место на крутом склоне горы застроили первые «гражданские» жители города. До этого нынешняя столица Башкирии была крепостью, где проживали, в основном, военные и небольшая часть служивых. Именно в Архиерейской слободе впервые стали селиться купцы, посадские люди и, конечно же, духовенство. Например, тут располагался дом архиерея (высший церковный сан), из-за чьего присутствия и получил название весь район.

Вид на бывшую Архиерейскую слободу в Уфе, 2025 год. Фото: Яндекс

Сегодня Архиерейка представляет собой частный сектор, расположенный прямо под окнами Белого дома, на крутом склоне горы. Много лет подряд власти республики говорят о необходимости снести там все дома, а жителей расселить. Впервые эту идею местным жителям озвучивали еще в начале 1980-х годов, но с тех пор ничего так и не произошло.

Недавно даже появилась идея, чтобы на месте нынешнего хаотично застроенного частного сектора Архиерейки на этом месте мог бы появиться современный микрорайон. Скорее, даже элитный коттеджный поселок. Вид из окон у многих местных жителей действительно открывается красивый. Почему бы и не создать там своего рода «закрытый» частный сектор после сноса старых домов и расселения жильцов?

Так может выглядеть старейший район Уфы к 500-летию города. Фото: нейросеть

И в завершении, мы попросили нейросеть представить, как может выглядеть через полвека строящийся межвузовский студенческий кампус в Уфе. На территории бывшего завода БЭТО и рядом вовсю кипит стройка: в обозримом будущем здесь возведут семь высотных башен. Проект подразумевает создание условий для жизни и учебы и станет своего рода гигантским студенческим городком. Если он будет реализован, как задуман изначально, то эта стройка станет одной из крупнейших за последние десятилетия.

Вариант изображения межвузовского студенческого кампуса в Уфе

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