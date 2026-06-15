Умер на руках у мамы. Подростка из Кандров убил сын женщины, которая нянчила его в детском саду

Слева направо: мама убитого Эльдара Эльвира, сам Эльдар, подозреваемый в убийстве Арслан и его мама Флорида. Фото: соцсети, кадр видео РЕН ТВ

Новыми подробностями обрастает трагическая и шокирующая история из башкирского села Кандры, где средь бела дня прямо на улице 21-летний парень зарезал 14-летнего подростка. Жертву жестокого нападения похоронили в тот же день, когда его убийце избрали меру пресечения. Тогда же и матери обоих прервали молчание и высказались о трагедии. Как всё случилось и что сказали женщины, которые, как оказалось, были знакомы, – в материале «КП-Уфа».

КАК ВСЕ СЛУЧИЛОСЬ

Напомним, всё произошло 12 июня. 14-летний Эльдар днем пошел в магазин к матери, чтобы забрать продукты. По пути домой ему повстречался 21-летний Арслан, который решил отнять у него пакет с покупками и пустил в дело нож. Он нанес подростку несколько ударов, а потом сбежал. Истекающий кровью юноша смог дойти до своего подъезда, возле которого и потерял сознание.

– Ко мне младший сын в магазин прибежал и сказал: «Эльдарик сильно порезал руку возле подъезда», – вспоминает мама Эльдара Эльвира в разговоре с РЕН ТВ. – Я говорю: «Где, как? Только с пакетом домой ушел». Я попросила девочек подменить меня на кассе. Вышла на улицу. Тут лужа крови, там продукты разбросаны… И ребенок у меня на земле. Я к нему подбежала, присела на корточки, держу голову, а у него последнее дыхание… С врачами мы смотрели, где-то шесть глубоких и жестоких ножевых ранений было. Сзади на него напали. Ребенок просто шел и пирожочек кушал…

УБИЙЦА

Арслана задержали на улице спустя пару часов после случившегося. Против него завели уголовное дело об убийстве, сопряженным с разбоем.

Убийцу задержали спустя пару часов после трагедии. Фото предоставлено "КП-Уфа"

По версии следствия, на преступление молодой человек пошел именно с целью ограбить подростка. Но не исключено, что свою роль в трагедии сыграло и его психическое состояние. В последнее время он вел себя странно и замкнуто. Мама парня Флорида предполагает, что это связано с его пристрастием к газовым баллонам.

– Я заметила газовый баллончик у него. Спрашиваю: «Что это такое у тебя лежит, не могу понять?» Он говорит: «Мам, зачем тебе это надо знать?». Потом я начала догадываться, что здесь что-то не так. Говорю: «Это вредно, зачем тебе это?» А он сказал: «Мам, я не могу это бросить пока». Надеялась, что он сам постепенно бросит это дело… – говорит женщина.

А еще Арслан записывал ролики странного содержания и с угрозами. Их он адресовал сверстникам, которые, как предполагается, над ним насмехались.

– Вы [говорите] за спиной и в лицо сказать ничего не можете. Ты даже если меня на улице встретишь, тебя даже слушать никто не будет – я тебя просто пырну, и все. Думаете, какой-то вес имеете, а у вас никакого веса нет. Вы нули. Вы такие смешные… – говорил Арслан в одном из роликов.

Арслан записывал видео с угрозами. Кадр видео: соцсети

О том, что он в итоге натворил, его мама узнала от родственницы.

– Я сразу спросила: «Как ребенок?». Я надеялась, что с ним все хорошо. Она сказала: «Нет, с ребенком… ребенок не жив». Для меня это был большой шок. Не знаю, что у него было в голове, – говорит Флорида.

НЯНЧИЛА В САДИКЕ

Как оказалось, матери Арслана и Эльдара друг друга знали. Более того, Флорида даже нянчила Эльдара, когда тот ходил в детский садик, где она работает. А вот Эльвира и понятия не имела, что у знакомой есть сын, который в итоге убьет ее собственного ребенка.

Мама Эльдара Эльвира и мама Арслана Флорида. Кадр видео: РЕН ТВ

Похороны Эльдара прошли спустя два дня после трагедии, 14 июня. На прощание с ним собралась вся округа, не менее сотни человек. Родные вспоминают погибшего как исключительно спокойного, доброго и неконфликтного подростка.

– Проводил время с родителями, братишками и одноклассниками. Хорошо общался со сверстниками и был хорошистом в школе. Все о нем хорошо отзывались, – рассказывала нам тетя мальчика Эльза.

После похорон Эльвира заявила, что хочет справедливого наказания для убийцы своего сына

– Моего ребенка забрали ни за что. Пусть с ним… посадят… что-нибудь сделают… – сказала женщина.

Похороны Эльдара. Кадр видео: РЕН ТВ

В день похорон Ильнара Арслана доставили на суд по избранию меры пресечения. На время следствия его заключили в СИЗО.

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